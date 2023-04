Aziz Hedra Gelisah Usai Singlenya Masuk Playlist Viral 50 di Spotify

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aziz Hedra sedang berbahagia karena singlenya 'Somebody's Pleasure' masuk playlist viral 50 di Spotify.

Aziz Hedra juga merasa gelisah setelah singlenya itu masuk ke deretan lagu-lagu yang viral.

“Jujur, aku malah jadi gelisah,” ungkapnya Aziz Hedra sembari tertawa kepada awak media, Minggu (9/4/2023).

“Tapi, i wanna take this time and really enjoy myself. Aku appreciate banget support dari teman-teman yang udah mau dengerin, dan tentunya nggak lupa aku panjatkan puji syukur Alhamdulillah. Karena tangan Tuhan pasti berperan mengantar aku ke sini,” terangnya.

Satu hal yang pasti adalah Aziz Hedra tak bisa banyak bicara saat tahu lagunya berjajar bersama lagu-lagu viral lainnya.

“Aku nggak tahu mesti bereaksi seperti apa. Sudah pasti ini di luar ekspektasiku. Ketika aku tulis lagu ini, aku berharap ada yang suka dengan karya aku," ucap Aziz.

"Dan pengen banget coba bawain secara live. Tapi sekarang, aku kehabisan kata-kata dan sangat bersyukur,” tuturnya.

Lagu ‘Somebody’s Pleasure’ mulai eksis di publik. Secara tiba-tiba, banyak playlist yang menggunakan lagunya.

Eksistensi lagu ‘Somebody’s Pleasure’ juga semakin dikenal, berkat beberapa selebriti yang mendengarkannya.

Seperti Prilly Latuconsina yang mengunggahnya di IG Story, kemudian juga ada Putri Delina yang menggunakan lagu ‘Somebody’s Pleasure’ menjadi video di TikTok.