Drama Taxi Driver Season 2 Berhasil Pertahankan Peringkat Nomor 1

TRIBUNNEWS.COM - SBS K-drama Taxi Driver Season 2 berhasil mempertahankan posisi nomor 1 dalam peringkat rating drama korea (drakor) nasional pada Sabtu (8/4/2023), lalu.

Menurut Nielsen Korea, Taxi Driver Season 2 mencapai rating nasional dengan rata-rata sebesar 18,3 persen dengan episode ke-12, menyamai rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya dari minggu lalu.

K-drama Taxi Driver Season 2 yang dibintangi oleh Lee Je Hoon ini juga berhasil menjadi program yang paling banyak ditonton di saluran mana pun sepanjang minggu ini.

Taxi Driver 2 (MyDramaList).

Sementara itu dikutip dari Soompi, drama baru MBC Joseon Attorney, yang mengudara di waktu yang sama dengan Taxi Driver 2, memperoleh rating nasional dengan rata-rata 2,7 persen untuk episode keempatnya.

Sementara itu, drama baru KBS 2TV The Real Has Come! mencetak peringkat nasional rata-rata 16,5 persen untuk episode kelimanya.

Lalu K-drama Divorce Attorney Shin dari JTBC, yang hanya memiliki satu episode tersisa, turun ke rating nasional dengan rata-rata 5,4 persen menjelang seri finalnya.

Terakhir, drama Pandora: Beneath the Paradise dari tvN turun ke level terendah sepanjang penayangan dengan rating sebesar 2,9 persen.

Alasan Lee Je Hoon Akui Sempat Terbebani saat Bintangi Taxi Driver 2

Aktor Korea Lee Je hoon dalam acara konferensi pers dan fan meet bersama Lee Je hoon, di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Minggu (19/3/2023). (Tribunnews.com/ Aisyah Nursyamsi)

Aktor Korea Selatan Lee Je Hoon bintangi drama Korea (drakor) Taxi Driver 2.

Pada Taxi Driver 2 ini, Lee Je-Hoon kembali jadi peran utama yaitu Kim Do Gi.

Aktor berusia 38 tahun mengungkapkan bagaimana perasaannnya saat menjadi peran utama di Taxi Driver 2 saat konferensi pers Vacation: Le Je-Hoon Fan Meet di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

"Senang mendapatkan kesempatan season dua," ungkap Lee saat ditemui awak media di konferensi pers, Minggu (19/3/2023).

Namun, di satu sisi Lee Je-Hoon merasa terbebani karena pada season pertama, drama ini sangat sukses.

"Namun di satu sisi, merasa terbebani. Karena season satu sudah sangat sukses. Jadi beban bagaimana ya bisa tampil lebih bagus lagi. Supaya bisa memuaskan penonton lebih baik lagi di season dua," papar Lee Je-Hoon.

Tapi setelah tayang, ia merasa bersyukur karena respons yang diberikan penonton ternyata sangat bagus.

"Sekarang sudah mulai tayang, dan ternyata feedbacknya saat ini sangat bagus," katanya lagi.

