Lirik dan Terjemahan Lagu My Youth - NCT Dream: Neowa Naui Binnaneun Youth

NCT Dream saat konser di Hong Kong - Simak lirik dan terjemahan lagu My Youth milik NCT Dream. Lagu ini menjadi bagian dari album pertama NCT Dream bertajuk Hot Sauce.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu My Youth yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul My Youth pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio clip lagu ini sudah diputar lebih dari 9,2 juta kali pada Senin (10/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 57 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-4 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

My Youth menceritakan tentang kisah masa muda yang sangat cerah, penuh semangat, dan tidak bisa dilupakan.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu My Youth yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu My Youth - NCT Dream

[Chorus]

Nuneul gamabwa seonmyeonghage beonjyeo my youth

Ooh-ooh, ooh-ooh

Nareul deryeoga gieok hankyeon neoegero

Ooh-ooh, ooh-ooh

Geu nunbusin hanttae geunarui uri

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Tteugeowotdeon nal bamhaneure sunoeun kkum

Neowa naui binnaneun youth

[Verse 1]

Neon jigeum mwohae? eotteoke jinae?

Gakkeumeun neodo nae saenggakae?

Hanyeoreum taeyang gatatdeon uri

Gеu banjjagime jamsi gidae

Dachin maeumdo natgе hae

Saenggangmaneuro tto dugeundae

Uh, gieongna you and me

Seotureugo challanhaetji

areumdawosseo

Uri nanwotdeon sungandeul

bam haneul gadeuk balge bichwo

[Chorus]

Geuttae neowa na byeolbit wie geuryeotdeon kkum

Ooh-ooh, ooh-ooh

Areumdawo da hamkke ulgo utdeon gieok

Ooh-ooh, ooh-ooh (Oh yeah, yeah)

Geu nunbusin hanttae, oh, geunarui uri

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (Ooh yeah)

Tteugeowotdeon nal itji mothal geoya jeonbu

gieokae jwo uriui youth

[Verse 2]

Cheoeum neukkineun gamjeonge ppajyeo

Dareun geon boiji anatji

Geu maeummankeum sseuryeotdeon so long

Apatdeon mankeum chueogi dwae

Jinagan sigan soge

Doragal su eopgie geureokie (geurae)

Deoukdeo sojunghanga bwa

neoneun naui bomigo yeoreum

chukjeneun kkeunnasseodo naege namaisseo

Geunare bwatdeon bulkkotcheoreom

[Chorus]

Geuttae neowa na byeolbit wie geuryeotdeon kkum

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh)

Areumdawo da hamkke ulgo utdeon gieok

Ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh)

geu nunbusin hanttae geunarui uri

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (I know, I know, yeah)

Tteugeowotdeon nal itji mothal geoya jeonbu

Gieokae jwo uriui youth

[Bridge]

Uri idaeum mannasseul ttae

Useumyeonseo insahagiro hae

Naui jeonbuyeotdeon neo

Neul hamkkehan uri dul

Geu gieok hanamyeon dwae nan

I dolgo doneun gyejeol soge muldeun

Neoreul gieokae uril gieokae

oraedorok (Yeah)

[Chorus]

Nuneul gamabwa seonmyeonghage beonjyeo, my youth

Ooh-ooh, ooh-ooh (Woah)

Areumdawo da hamkke ulgo utdeon gieok

Ooh-ooh, ooh-ooh (Woah)

Geu nunbusin hanttae geunarui uri

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (Yeah)

maeumsoge da gipi ganjikalge modu

Neowa naui binnaneun youth

