Adakan Tur Dunia, NCT Dream Sukses Gelar Konser di Chicago dan Atlanta, Lanjut ke Kota Lain di AS

TRIBUNNEWS.COM - Setelah berhasil mengadakan konser di beberapa negara di Asia dan Eropa, boyband NCT Dream juga menyapa NCTzen di Amerika Serikat.

Grup asal Korea Selatan, NCT Dream berhasil menyelesaikan konser di Chicago, Illinois dan Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS).

Konser di kota besar Amerika Serikat merupakan bagian dari serangkaian tur dunia NCT Dream.

NCT DREAM akan mengadakan tur dunia THE DREAM SHOW2: In a Dream di Allstate Arena, Chicago pada Jumat (7/4/2023) waktu setempat.

Sementara konser NCT Dream di State Farm Arena, Atlanta digelar pada Minggu (9/4/2023).

NCT DREAM yang tampil dengan luar biasa membawakan lagu-lagu hits berjudul Glitch Mode, Hot Sauce, Candy, serta single Beatbox versi berbahasa Inggris.

Beragam special effect pun turut mewarnai panggung konser NCT Dream.

Penampilan lagu Quiet Down dengan kotak akrilik yang mengesankan, Saturday Drip dengan efek confetti, dan Sorry, Heart dengan vokal emosional.

NCTzen, sapaan untuk penggemar NCT pun antusias menanggapi penampilan NCT Dream.

Mereka memberikan tepuk tangan meriah dan sorakan sepanjang penampilan, melambai-lambaikan plakat dan slogan yang diukir dengan frasa Korea.

Penampilan NCT Dream dalam konser THE DREAM SHOW2: In a Dream di Amerika Serikat. (Instagram @smtown)

Selanjutnya, tur dunia NCT Dream di Amerika akan berlanjut dengan menggelar konser di Toyota Center, Houston, Texas, AS pada Rabu (12/4/2023) pukul 20.00 waktu setempat.

Sebagai informasi, konser di AS ini merupakan pagelaran perdana yang dilakukan NCT Dream.

Konser di AS, dibuka dengan pertunjukkan di Newark, New Jersey, AS pada Rabu (5/4/2023) waktu setempat.

Jadwal Konser NCT Dream

Tur Dunia NCT Dream bertajuk THE DREAM SHOW2: In a Dream baru mencapai setengah perjalanan.