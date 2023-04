Kanker Gerogoti Tubuhnya, Gitaris ABBA Meninggal Dunia pada Usia 70 Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, STOCKHOLM - Lasse Wellander, yang dikenal sebagai gitaris lama untuk supergrup Swedia ABBA dan merekam beberapa lagu band yang paling terkenal itu, telah meninggal dunia pada usia 70 tahun, setelah berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya.

Berita itu diumumkan oleh keluarga Wellander di laman Facebook miliknya pada hari Minggu kemarin.

"Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami harus mengumumkan bahwa Lasse tercinta kami telah tertidur. Lasse baru-baru ini jatuh sakit karena kanker yang menyebar dan pada Jumat Agung ia meninggal dunia, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Kamu adalah musisi yang luar biasa dan rendah hati. Di atas segalanya, kamu adalah suami, ayah, saudara laki-laki, paman dan kakek yang luar biasa," kata surat tersebut.

Dikutip dari laman Russia Today, Selasa (11/4/2023), ABBA juga merilis pernyataan di akun Instagramnya bahwa 'Lasse adalah teman baik, pria yang menyenangkan, dan gitaris yang luar biasa'.

"Kami sangat menghargai pentingnya masukan kreatifnya di studio rekaman serta karya gitar rock solidnya di atas panggung sangat besar. Kami berduka atas kematiannya yang tragis dan prematur, hingga kini kami masih mengingat kata-kata yang baik, rasa humor, wajah tersenyum, kecemerlangan musik dari pria yang memainkan peran integral dalam cerita ABBA," kata band tersebut.

Wellander bergabung dengan ABBA pada 1975 dan memainkan gitar utama pada 24 lagu, termasuk 'Take a Chance on Me', 'Knowing Me, Seeing You', 'Voulez-Vous' dan 'The Name of the Game'.

Ia melakukan tur dengan grup itu selama bertahun-tahun dan terus bermain dengan beberapa anggotanya setelah band tersebut bubar pada 1982.

ellander juga merilis beberapa album solo, terutama instrumental.

Pada 2016, saat ABBA memutuskan untuk bersatu kembali, ia turut dipanggil kembali untuk membantu merekam album terakhir band 'Voyage' yang dirilis pada tahun 2021.

Tidak hanya itu, Wellander pun ikut membantu membuat soundtrack untuk film adaptasi 2008 dari musikal jukebox yang sudah lama berjalan 'Mamma Mia!' serta sekuelnya 'Mamma Mia! Here We Go Again'.

Ia menerima Albin Hagstrom Memorial Award dari The Royal Swedish Academy of Music pada 2005 dan pada 2018 dianugerahi Penghargaan Studioraven dari Serikat Musisi Swedia untuk pekerjaannya sebagai musisi.