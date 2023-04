Ahmad Dhani Berharap Konser Orkestra Bisa Digelar Seminggu Sekali Seperti di Amerika

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahmad Dhani berharap konser dengan konsep musik orkestra dapat dilaksanakan rutin.

Sebagaimana diketahui, Dewa 19 telah menggelar konser bertajuk A Night At The Orchestra di Jakarta sebanyak dua kali pada 2022 lalu.

Baca juga: Dewa 19 Gelar Konser Mei, Ahmad Dhani Singgung Soal Vokalis, Sebut Ada yang Tak Cocok, Senggol Once?

Konser serupa akan berlanjut di Surabaya dan Solo pada Mei 2023 mendatang.

Meski belum bisa menggelarnya secara rutin, Ahmad Dhani berharap, suatu saat nanti konser musik orkestra dapat digelar seminggu sekali.

"Saya sih berharapnya dapat digelar sebulan sekali, bahkan seminggu sekali, jadi setiap malam minggu ada konser orkestra," kata Ahmad Dhani saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Suami Mulan Jameela ini lantas mencontohkan pertunjukan orkestra yang digelar setiap hari di Amerika Serikat.

"Seperti kalau kita nonton play (teater) di New York atau di London itu tiap hari, sehari bisa dua kali kadang-kadang, itu sudah kebutuhan jiwanya mereka," ujar Ahmad Dhani.

Baca juga: Pendam Amarah kepada Once Mekel Sejak Tahun 2010, Ahmad Dhani: Keselnya Sekarang, Kemarin Sabar

Ahmad Dhani menilai, mewujudkan konser orkestra yang dapat diadakan secara rutin seperti membangun peradaban baru di kalangan masyarakat, khususnya Jakarta.

Sebagai kota yang modern, menurut Dhani, Jakarta seharusnya sudah bisa menjadikan musik orkestra sebagai bagian dari gaya hidup.

Konser Dewa 19 featuring Ari Lasso plus Virzha dan NOAH di panggung SMADA FIESTA VIATRIX 2022 (DAF2022) di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/10/2022) malam. (Istimewa)

"Saya yakin Jakarta sudah siap sebenarnya, hanya belum ada yang memulai saja," jelas Ahmad Dhani.

Selain itu, untuk menyaksikan konser orkestra, Ahmad Dhani meminta penonton untuk memakai pakaian formal.

"Ya sebenarnya cara menghormati musik ini dengan menggunakan baju dress up, jadi wanitanya menggunakan gaun, dan laki-lakinya pakai jas, dasi gitu," ujar Ahmad Dhani.

Perihal ini, Ahmad Dhani menyebut nama konser A Night At The Orchestra yang sudah dipatenkan tak hanya digelar oleh Dewa 19 saja, tapi bisa juga dilakukan oleh musisi lain.

"Rencananya tidak hanya Dewa 19 pakai konsep A Night At The Orchestra. Jadi, IP (intellectual property) saya yang bisa dipakai, harus dengan izin," ucap Ahmad Dhani.

"Jadi bukan Dewa saja, misal Noah A Night At The Orchestra, atau Padi A Night At The Orchestra," pungkasnya.