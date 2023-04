Begini Cara Wulan Guritno Bagi Waktu Antara Pekerjaan dan Jadi Seorang Ibu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Siapa yang tidak mengenal artis Wulan Guritno.

Ia saat ini tengah aktif di dunia perfilman tanah air, sekaligus menjadi seorang ibu bagi tiga orang anaknya.

Tentu keaktifannya ini menjadi tanda tanya, bagaimana seorang Wulan Guritno mengatur membagi waktu?

Wulan pun mengaku punya prinsip sederhana yang selalu ia tanamkan.

Ia mengaku kadang kala memang merasa repot.

Namun, ia berusaha menjalankan semua kegiatannya dengan hari, agar semua bisa dijalankan tanpa beban.

"Kalau dibilang repot, ya repot banget begitu menjadikan itu beban. Tapi jika menjalankan dengan hati, itu semua jadi simpel," ungkapnya dalam acara grand launching new Product Nilfisk di Alam Sutera di Tanggerang Selatan, Selasa (11/4/2023).

Menurutnya, yang bisa membuat hidup lebih simpel atau penuh beban adalah diri sendiri.

"Yang penting kita tahu prioritas kita yang mana saat itu," tambah Wulan.

Selain itu, ia mengungkapkan jika semua kegiatan butuh perhatian dan tanggungjawab.

Dan kedua hal itu dimulai dari diri sendiri.

"Kebahagiaan, kesehatan kita, hanya kita bisa. Misalnya, terlena karena pekerjaan, akhirnya kita tidak jaga diri juga. Pinter-pinter ngatur saja. Kadang-kadang ada masa nya ngaturnya tidak beres," urai Wulan.

Selain itu, ia pun selalu mengatur segala hal sebaik mungkin dan tetap tidak dibawa sebagai beban.

"Dibawa enjoy saja. Sama mungkin kerjain segala sesuatu musti maybe doing one time. Karena kita butuh fokus," ucapnya.

Di tengah kesibukan tersebut, Wulan juga mengungkapkan lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.

"Jadi bukan kuantitas tapi kualitas dengan anak-anak. Disesuaikan dengan kehidupan seperti apa. Karena setiap orang kan berbeda," tutupnya.