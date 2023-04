Jelang Pemutaran Perdana, TvN Kembali Rilis Poster Drama Komedi Family

TRIBUNNEWS.COM - Drama Family membagikan poster terbaru menjelang pemutaran perdananya.

Drama Family tvN ini akan bercerita tentang Jang Na Ra yang berperan sebagai Kang Yoo Ra, istri dari Kwon Do Hoon yang akan diperankan oleh Jang Hyuk.

Kang Yoo Ra sendiri berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tapi di balik semua itu dia menyimpan sebuah rahasia.

Dia memiliki rahasia yang tidak diketahui siapa pun bahkan oleh Kang Do Hoon sendiri selaku suaminya.

Drama ini akan dipimpin oleh produser eksekutif Jang Jung Do, yang sudah memproduseri beberapa drama seperti What's Wrong With Secretary Kim, The Crowned Clown, Our Blues, Alchemy of Souls, dan masih banyak lagi.

Dikutip dari MyDramaList, pada 11 April, drama Family merilis poster baru Kwon Do Hoon dan Kang Yu Ra saat di bandara.

Dalam potongan gambar tersebut, terlihat Kwon Do Hoon tertawa sambil menyerahkan karangan bunga yang indah kepada istrinya.

Namun, Kang Yu Ra terlihat tidak terpengaruh oleh gerakan menyentuh dari suaminya, Kwon Do Hoon.

Cuplikan gambar selanjutnya terlihat Kwon Do Hoon akan menyambut Kang Yu Ra setelah perjalanan solonya, tetapi karena suatu alasan, Kang Yu Ra menjadi sangat marah sehingga dia menjatuhkan Kwon Do Hoon di tengah jalan.

Sebuah foto menampilkan Kwon Do Hoon bergelantungan di luar mobil Kang Yu Ra seolah-olah nyawanya bergantung padanya sementara Kang Yu Ra sendiri terlihat cuek, membuat penonton semakin bertanya-tanya apa yang telah terjadi.

Tim produksi bahkan memuji akting komikal Jang Hyuk, lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa sang aktor adalah orang yang sangat pas memerakan adegan bergelantung dari mobil untuk menciptakan bagian yang lebih lucu.

Episode 1 The Unbreakable Bond akan tayang pada 17 April pukul 8:50 malam di saluran KST.

Drama tersebut akan menggantikan slot tayang drama Our Blooming Youth setiap Senin dan Selasa di tvN.

(Tribunnews.com/Rinanda)