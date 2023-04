Chord Gitar Jangan Menangis Lagi - Kangen Band: Sudahlah Jangan Menangis Lagi, Dengarlah Kekasih

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Jangan Menangis Lagi yang dibawakan oleh Kangen Band.

Lagu Jangan Menangis Lagi - Kangen Band ini diciptakan oleh sang gitaris, Dodhy.

Single Jangan Menangis Lagi - Kangen Band, terdapat dalam album ketiga Kangen Band yang bertajuk Bintang 14 Hari.

Album tersebut telah dirilis pada tahun 2008 oleh label Warner Music Indonesia.

"Sudahlah jangan menangis lagi, Dengarlah kekasih aku disini", begitulah penggalan lirik dalam lagu Jangan Menangis Lagi - Kangen Band

Chord Gitar Jangan Menangis Lagi - Kangen Band

Dm G C

Aku jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali



Dm E Am

Dan ku rasa tapi kali ini ku temukan cinta sejati



Dm E

Ia tinggal dalam palung hati



Dm G C

Mahligai cinta yang sejati ku rasa aku cinta mati



Dm E Am

Wanita hanya seorang pelacur ku temukan disudut malam



Dm E

Ku lihat dia sedang menangis, sedang menangis, sedang menangis



* Reff



C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi



G F G

Dengarlah kekasih aku disini



C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu



G F G

Peluklah tubuhku ku bersamamu



C G Am G F G



* Reff



C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi



G F G

Dengarlah kekasih aku disini



C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu



G F G

Peluklah tubuhku ku bersamamu



C G Am

Sudahlah jangan menangis lagi



G F G

Dengarlah kekasih aku disini



C G Am

Sudahlah lupakan masa lalumu



G F G C C

Peluklah tubuhku ku bersamamu Sudahlah

Video Musik Jangan Menangis Lagi - Kangen Band

