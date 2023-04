Lirik Lagu dan Chord Gitar Cinta Beda Agama - Vicky Salamor: Biar Orang Tau Katong Berbeda Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Cinta Beda Agama yang dipopulerkan oleh Vicky Salamor.

Seperti judulnya, lagu ini mengisahkan perjuangan cinta sepasang kekasih yang menjalin asmara berbeda agama.

Vicky Salamor merupakan yang menciptakan lagu ini.

Di kanal YouTube Pelita Utama, Cinta Beda Agama sudah disaksikan lebih dari 61 juta kali sejak diunggah pada 5 September 2018 kemarin.

Sementara di aplikasi musik Spotify, Cinta Beda Agama sudah diputar lebih dari 4 juta kali.

Vicky Salamor - Cinta Beda Agama (Official Music Video).

Lirik Lagu dan Chord Gitar Cinta Beda Agama - Vicky Salamor

C

Sekarang dan selamanya

F

Beta yakin cuma ale

G

Yang terbaik

C

Paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

C F G C G

C

Sekarang dan selamanya

F

Beta yakin cuma ale

G

Yang terbaik

C

Paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C G F C

Satukan perbedaan.....

Am G F G

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

F G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

(Tribunnews.com)