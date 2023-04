Foto-foto Prewedding Gritte Agatha dan Arif Hidayat, Sepatu Kebesaran jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Intip potret prewedding Gritte Agatha dengan calon suaminya, Arif Hidayat.

Gritte Agatha diketahui akan menikah dengan sang kekasih setelah menjalin hubungan asmara selama 11 tahun.

Bak artis pada umumnya, Gritte Agatha dan Arif Hidayat pun melakukan sesi foto prewedding.

Keduanya melangsungkan foto prewedding di luar negeri, tepatnya di Edinburgh, United Kingdom.

Mereka tampak serasi dengan mengenakan pakaian yang kasual. Gritte Agatha anggun memakai gaun warna putih, sementara Arif Hidayat yang terlihat gagah dalam balutan jas hitam.

Menariknya, wanita berusia 27 tahun ini mengaku tidak menggunakan jasa makeup artist untuk sesi preweddingnya.

Sementara itu, netizen menyoroti sepatu Gritte yang terlihat kebesaran hingga ia memberikan klarifikasi di kolom komentar.

Berikut ini foto-foto Gritte Agatha dan Arif Hidayat saat lakukan foto prewedding di Edinburgh:

Tak Pakai Jasa MUA

Gritte Agatha dan Arif Hidayat saat prewedding di Edinburgh, United Kingdom.

(Instagram @gritteagathaa)

Gritte Agatha mengaku tak memakai jasa MUA untuk sesi foto prewedding ini.

Lantaran sebelumnya ia sudah belajar rias dari seorang MUA.

“Make up by my self karena udh les di @victoria_makeupatelier,” tulisnya.

Sepatu yang Kebesaran

Gritte Agatha dan Arif Hidayat saat prewedding di Edinburgh, United Kingdom.

(Instagram @gritteagathaa)

Sementara itu, sederet warganet justru menyorot sepatu yang dikenakan oleh Gritte Agatha.