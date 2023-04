Kim Go Eun Dikabarkan akan Jadi Pemeran Utama Drama Romantis Eun Jung and Sang Yeon

Kim Go Eun akan bintangi k-drama mendatang yang berjudul Eun Jung and Sang Yeon.

TRIBUNNEWS.COM - Kim Go Eun dikabarkan akan membintangi drama Korea romantis yang berjudul Eun Jung and Sang Yeon.

Dikutip dari MyDramaList, pada Kamis (13/4/2023), sejumlah media telah membagikan kabar Kim Go Eun akan menjadi pemeran utama untuk drama Korea yang berjudul Eun Jung and Sang Yeon.

Diketahui ini akan menjadi proyek drama Kim Go Eun pertamanya di tahun 2023.

Lebih lanjut, pihak Kim Go Eun, agensi BH Entertainment, telah menanggapi perihal kabar tersebut.

"Kim Go Eun memang menerima tawaran itu dan dia secara positif mempertimbangkannya," ucapnya.

Aktris papan atas ini terakhir kali membintangi drama tvN Little Women pada tahun 2022, di mana ia telah sukses dengan memerankan sebagai kakak perempuan tertua.

Dalam drama tersebut, ia turut beradu akting bersama Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo, Wi Ha Joon, Uhm Ki Joon, dan Uhm Ji Won.

Kim Go Eun juga telah dikabarkan akan membintangi film berjudul The Unearthed Grave bersama Choi Min Shik, Yoo Hae Jin, Lee Do Hyun, dan Jeon Jin Ki.

Banyak penggemar yang menantikan drama Kim Go Eun berikutnya dan genre apa yang akan dia pilih untuk karya selanjutnya.

Kim Go Eun (MyDramaList)

Drama Eun Jung and Sang Yeon akan menjadi karya selanjutnya dari sutradara Jo Young Min.

Diketahui, Jo Young Min telah suskes dengan beberapa drama seperti 'The Interest of Love' dan 'Do You Like Brahms?'.

Drama tersebut juga ditulis oleh penulis berbakat, Song Hye Jin yang telah menulis beberapa cerita seperti The Smile Has Left Your Eyes and Love Lies.

Drama tersebut akan bercerita tentang kisah dua sahabat masa kecil yang terpisah dan bertemu lagi setelah bertahun-tahun lamanya dan mereka bertemu setelah menjadi orang dewasa yang bekerja.

Kim Go Eun mendapat tawaran untuk memberikan kehidupan pada karakter bernama Ryu Eun Jung, yang berkisah menjadi seorang penulis drama.

Sementara itu, sahabat masa kecilnya akan berperan sebagai pembuat film.

Kendati demikian, jadwal penayangan drama Eun Jung and Sang Yeon yang akan datang, belum ditentukan.

(Tribunnews.com/Rinanda)