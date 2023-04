Lirik dan Terjemahan Lagu Love Again - Celine Dion: You Will Love Again, Again, Love Again

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Love Again' yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Celine Dion merilis lagu 'Love Again' dan dipilih menjadi soundtrack film terbaru dengan judul yang sama.

Lagu 'Love Again' milik Celine Dion telah dirilis pada Kamis, 13 April 2023.

Tidak hanya menyanyikan soundtrack film Love Again, Celine Dion juga tampil dalam film ini.

Film Love Again merupakan debut pertama kali Celine Dion dalam dunia perfilman.

Celine Dion dalam video musik Love Again, yang menjadi soundtrack film Love Again (Celine Dion)

Berikut Lirik Lagu Love Again yang Dinyanyikan oleh Celine Dion:

Rising tides, tears you cry every night seem never ending

But that’s just life, the last goodbye, high and dry it leaves you empty

You might think your world is ending but it won’t

You might think you need to give up, but you don’t



Cause you don’t have to move a mountain just keep moving

Every move is a new emotion

And you don’t have to find the answers just keep trying

The sun will rise again, the storms subside again

This is not the end

And you will love again



Summer rain, day by day, sadness fades, the wound is healing

And time goes by, eyes will dry, and you will find someone to heal with

You might think your world is ending but it won’t

You might think you need to give up, but you don’t



Cause you don’t have to move a mountain just keep moving

Every move is a new emotion

And you don’t have to find the answers just keep trying

The sun will rise again, the storms subside again

This is not the end

And you will love again



You will love again, again, love again

You will love again, again, love again



Cause you don’t have to move a mountain just keep moving

Every move is a new emotion

And you don’t have to find the answers just keep trying

The sun will rise again, the storms subside again

No this is not the end

And you will love, you will love, you will love

Terjemahan Lagu Love Again yang Dinyanyikan oleh Celine Dion:

Naik turun, air matamu menangis setiap malam tampaknya tidak pernah berakhir

Tapi itu hanya hidup, selamat tinggal terakhir, tinggi dan kering membuat kamu kosong

Kamu mungkin mengira duniamu akan berakhir tetapi ternyata tidak

Kamu mungkin berpikir kamu perlu menyerah, tetapi kamu tidak melakukannya



Karena kamu tidak perlu memindahkan gunung, teruslah bergerak

Setiap gerakan adalah emosi baru

Dan kamu tidak perlu menemukan jawabannya, teruslah mencoba

Matahari akan terbit kembali, badai mereda lagi

Ini bukanlah akhir

Dan kamu akan mencintai lagi



Hujan musim panas, hari demi hari, kesedihan memudar, lukanya sembuh

Dan waktu berlalu, mata akan mengering, dan kamu akan menemukan seseorang untuk disembuhkan

Kamu mungkin mengira duniamu akan berakhir tetapi ternyata tidak

Kamu mungkin berpikir kamu perlu menyerah, tetapi kamu tidak melakukannya



Karena kamu tidak perlu memindahkan gunung, teruslah bergerak

Setiap gerakan adalah emosi baru

Dan kamu tidak perlu menemukan jawabannya, teruslah mencoba

Matahari akan terbit kembali, badai mereda lagi

Ini bukanlah akhir

Dan kamu akan mencintai lagi



Kamu akan mencintai lagi, lagi, cinta lagi

Kamu akan mencintai lagi, lagi, cinta lagi



Karena kamu tidak perlu memindahkan gunung, teruslah bergerak

Setiap gerakan adalah emosi baru

Dan kamu tidak perlu menemukan jawabannya, teruslah mencoba

Matahari akan terbit kembali, badai mereda lagi

Tidak, ini bukan akhir

Dan kamu akan mencintai, kamu akan mencintai, kamu akan mencintai

Lagi

