Profil Celine Dion, Penyanyi Legendaris yang Rilis Lagu untuk Soundtrack Film Love Again

Diketahui, Celine Dion telah merilis album dengan judul yang sama dengan film 'Love Again' pada Kamis (13/4/2023), kemarin.

Pada album tersebut, terdapat 5 lagu Celine Dion dengan lagu utama yang dipilih menjadi soundtrack film 'Love Again' dengan judul yang sama.

Beberapa lagu lainnya milik Celine Dion di album tersebut di antaranya, 'I'll Be', 'Waiting On You' dan 'Love of My Life', dikutip dari Montreal CTV News.

Selain mengisi soundtrack, Celine Dion juga berperan di film 'Love Again' sebagai dirinya sendiri.

Dalam film tersebut, Celine Dion beradu akting dengan Priyanka Chopra dan Sam Heughan.

Lalu siapakah Celine Dion?

Berikut profil singkat Celine Dion

Céline Marie Claudette Dion atau yang dikenal dengan Celine Dion merupakan penyanyi legendaris asal Kanada.

Celine Dion lahir di Quebec, Kanada pada 30 Maret 1968.

Mengutip dari TheFamousPeople, Celine Dion merupakan anak bungsu dari pasangan Adhemar Dion dan Therese Tanguay.

Keluarganya selalu menyukai musik dan orang tuanya bahkan menjalankan bar piano kecil bernama Le Vieux Baril.

Memiliki bakat musik sejak kecil, Celine Dion tampil pertama kali di depan umum pada tahun 1973 saat usia lima tahun.

Saat itu, ia bernyanyi di pernikahan saudara laki-lakinya.