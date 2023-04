Main di The Idol, Jennie BLACKPINK Diundang dalam Festival Film Cannes ke-76, Agensi Buka Suara

Jennie BLACKPINK - Jennie BLACKPINK diundang ke Festival Film Cannes ke-76 berkat debut aktingnya dalam serial terbaru HBO bertajuk The Idol.

TRIBUNNEWS.COM - Member BLACKPINK, Jennie diundang ke Festival Film Cannes ke-76.

Jennie BLACKPINK diundang berkat debut aktingnya dalam serial terbaru HBO bertajuk The Idol.

Sebagai informasi, serial The Idol masuk dalam nominasi Festival Film Cannes ke-76.

Mengutip Soompi, Festival Film Cannes ke-76 mengumumkan produksi undangan tahun ini, Kamis (13/4/2023).

The Idol termasuk dalam kategori Out of Competition.

Agensi Jennie BLACKPINK, YG Entertainment membenarkan kabar sang idol diundang dalam ajang tersbut.

Baca juga: Bocoran Teaser Serial The Idol, Jennie BLACKPINK dan Lily Rose Depp Pesta Bersama

Namun terkait Jennie BLACKPINK akan hadir atau tidak, masih belum diputuskan.

“Dia diundang. Apakah dia akan hadir atau tidak belum diputuskan,” kata pihak YG Entertainment.

Sebagai informasi, The Idol disutradarai oleh, Sam Levinson, Abel Tesfaye 'The Weeknd', dan Reza Fahim.

Sam Levinson merupakan sutradara serial Euphoria.

Serial ini sempat menuai pro dan kontra di awal pengumuman rilisnya.

Tangkapan Layar Serial "The Idol", yang ada Jennie BLACKPINK. (YouTube)

Baca juga: Jennie BLACKPINK Jadi Idol K-Pop Pertama yang Bintangi The Idol, Beradu Akting dengan Lily Rose Depp

Selain The Idol, ada banyak film Korea yang akan diputar dalam Festival Film Cannes ke-76.

Di antaranya ada Hopeless yang dibintangi Song Jong Ki, hingga Cobweb yang diperankan Song Kang Ho.

Kedua film tersebut masuk dalam nominasi Un Certain Regard dan Out of Competition.