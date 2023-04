Maiya Deviatkova Lebarkan Sayap Bermusik Lewat Lagu Bleed For Me

Maiya Deviatkova dalam jumpa pers perilisan single Bleed For Me di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi sekaligus model Maiya Deviatkova hadir di industri musik Tanah Air lewat single terbarunya Bleed For Me melalui label Sinjitos Collective.

Wanita beradarah Jerman ini mengisahkan lagu Bleed For Me tentang kompromi dan pengorbanan dalam kisah cinta.

“Pada Bleed For Me, saya meminta pasangan saya untuk berkompromi dan berusaha, seperti saya pun berusaha untuk kebaikan hubungan kami. Lagipula, it takes two to tango," kata Maiya Deviatkova dalam jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2023).

"Tentang dua orang sedang berusaha move on satu sama lain. cara bagaimana mereka keluar dari hububgan ini. ini bukan soal peperangan diri tapi soal bagaimana orang itu bisa berjuang untuk dirinya sendiri," lanjutnya.

Setelah sukses dengan lagu debutnya yang berjudul Touched pada 2021 silam dengan dua versi remix kali ini Maiya masih bekerja sama dengan produser produser dan co-writer Joseph Saryuf atau Iyub.

Bleed For Me memberikan sentuhan yang kaya dan memikat pada skena musik dance.

"Musik elektronik dengan soul, dengan bassline soul dan funk yang groovy serta elemen akustik yang kental," ungkap Joseph.

Untuk lagu Bleed For Me, Joseph menggunakan pendekatan yang menarik dengan mengikuti perkembangan kedewasaan Maiya sebagai seorang seniman, musisi, dan storyteller sehingga dalam penggarapan musik tersebut Joseph berusaha untuk mengikuti karakter vokal sang penyanyi.

Karakter inilah yang ditampilkan pada Official Music Video terbarunya untuk “Bleed For Me” yang juga disutradarai oleh Iyub.

Kemudian Iyub juga menjelaskan alasan Maiya memutuskan untuk berkarir di Indonesia.

"Kebetulan memang dia ada kontrak kerja di Indonesia dan habis trus engga kemana2 jadi dia memang merasa nyaman dan jatuh cinta di Indonesia," lanjut Iyub.

"Saya pikir Indoensia itu besar punya banyak pualu yang indah, kita bisa ke daerah timur di Maluku saya suka dengan orang-orang nya yang ramah dan itu yang membuat saya nyaman. mereka punya positif vibes yang saya butuhkan mereka punya negara yang indah itu yang membuat saya nyaman," lanjut Maiya.

Pada Video klip ini, Maiya bermain dengan cahaya yang sesekali meredup dan menjadi terang, mengelilinginya dengan ragam warna dan corak yang seakan-akan menyoroti representasi dirinya.

Dengan nuansa retro futuristik dan editing grainy ‘70-an, Music Video ini merupakan pertemuan yang apik antara musik dan fashion. Saksikan Official Music Video untuk “Bleed For Me” di sini.