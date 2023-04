Lirik dan Terjemahan Lagu I Can't Wait - PJ Morton: I Can't Wait Till I Get Back to You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Can't Wait yang dinyanyikan oleh PJ Morton.

Lagu I Can't Wait dirilis pada 3 Juli 2020, saat pandemi Covid-19 melanda.

PJ Morton menulis lagu I Can't Wait ini di rumahnya, orang-orang yang merindukan seseorang karena keberadaan karantina.

Selain itu, mengingatkan kita semua bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang istimewa.

Lirik video lagu I Can't Wait juga dirilis pada 10 Juli 2020 di YouTube PJ Morton.

Lirik Lagu I Can't Wait - PJ Morton:

I can't wait till I get back to you

All this distance has me missin', yeah

All the good times that we used to share

I took for granted, petty semantics, yeah

But now I'm seein' everythin' so clear

And all I know is that I want you here

Just to think

All the things we'd miss

If we ended like this

It'd be a big regret

So I won't waste time

The next time there's a chance

A chance to hold your hand

And tell you how I feel, feel

Oh, I can't wait till I get back to you

All this distance has me missin'

All the good times that we used to share

I took for granted, petty semantics

But now I'm seein' everythin' so clear

And all I know is that I want you here

Terjemahan Lagu I Can't Wait - PJ Morton:

Aku tidak sabar menunggu sampai aku kembali kepadamu

Semua jarak ini telah aku rindukan

Semua saat-saat indah yang biasa kita bagikan

Aku terima begitu saja, semantik kecil

Tapi sekarang aku melihat semuanya begitu jelas

Dan yang aku tahu hanyalah aku ingin kamu di sini

Hanya untuk berpikir

Semua hal yang akan kita rindukan

Jika kita berakhir seperti ini

Ini akan menjadi penyesalan besar

Jadi aku tidak akan membuang waktu

Lain kali ada kesempatan

Kesempatan untuk menggenggam tanganmu

Dan memberitahumu bagaimana perasaanku, rasakan

Oh, aku tidak bisa menunggu sampai aku kembali padamu

Semua jarak ini telah kurindukan

Semua saat-saat indah yang biasa kita bagikan

Aku terima begitu saja, semantik kecil

Tapi sekarang aku melihat semuanya begitu jelas

Dan yang aku tahu adalah aku ingin kamu di sini

