Lirik dan Terjemahan Lagu Somebody's Pleasure - Aziz Hedra: Soul Try To Figure It Out

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Somebody's Pleasure yang dipopulerkan oleh Aziz Hedra.

Aziz Hedra merilis lagu 'Somebody's Pleasure' pada 10 Februari 2023 di kanal YouTube-nya.

Lagu 'Somebody's Pleasure' berceritan tentang seseorang yang merasa down ketika menghadapi berbagai masalah.

Berikut Lirik Lagu 'Somebody's Pleasure yang Dinyanyikan oleh Aziz Hedra:

I've been so busy, ignoring, and hiding

About what my heart actually say

Stay awake while I'm drowning on my thoughts

Sometimes a happiness is just a happiness

I've never been enjoyin' my serenity

Even if I've got a lot of company

That makes me happy

Soul try to figure it out

From where I've been escapin'

Running to end all the sin

Get away from the pressure

Wondering to get a love that is so pure

Gotta have to always make sure

That I'm not just somebody's pleasure

I always pretending and lying

Like I'm used to feel empty

'Cause all I got is unhappy

Happiness, can't I get happiness?

I've never been enjoyin' my serenity

Even if I've got a lot of company

That makes me happy

Soul try to figure it out

From where I've been escapin'

Running to end all the sin

Get away from the pressure

Wondering to get a love that is so pure

Gotta have to always make sure

That I'm not just somebody's pleasure, oh-ho-oo

It was in a blink of an eye

Find a way how to say goodbye

I've got to take me away

From all sadness

Stitch all my wounds, confess all the sins

And took all my insecure

When will I got the love that is so pure?

Gotta have to always make sure

That I'm not just somebody's pleasure

Gotta have

Gotta have to always make sure

That I'm not just somebody's pleasure

Terjemahan Lagu 'Somebody's Pleasure yang Dinyanyikan oleh Aziz Hedra:

Aku sudah begitu sibuk, mengabaikan, dan bersembunyi

Tentang apa yang sebenarnya hatiku katakan

Tetap terjaga saat aku tenggelam dalam pikiranku

Terkadang sebuah kebahagiaan hanyalah sebuah kebahagiaan

Aku tidak pernah menikmati ketenangan diriku

Bahkan jika aku punya banyak teman

Itu membuat saya bahagia

Jiwa mencoba mencari tahu

Dari tempat aku melarikan diri

Berlari untuk mengakhiri semua dosa

Menjauhlah dari tekanan

Ingin tahu untuk mendapatkan cinta yang begitu murni

Harus selalu memastikan

Bahwa aku bukan hanya kesenangan seseorang

Aku selalu berpura-pura dan berbohong

Seperti aku terbiasa merasa kosong

Karena semua yang aku dapatkan tidak bahagia

Kebahagiaan, tidak bisakah aku mendapatkan kebahagiaan?

Aku tidak pernah menikmati ketenangan aku

Bahkan jika aku punya banyak teman

Itu membuat saya bahagia

Jiwa mencoba mencari tahu

Dari tempat aku melarikan diri

Berlari untuk mengakhiri semua dosa

Menjauhlah dari tekanan

Ingin tahu untuk mendapatkan cinta yang begitu murni

Harus selalu memastikan

Bahwa aku bukan hanya kesenangan seseorang, oh-ho-oo

Itu dalam sekejap mata

Temukan cara untuk mengucapkan selamat tinggal

Aku harus membawaku pergi

Dari segala kesedihan

Jahit semua lukaku, akui semua dosa

Dan mengambil semua rasa tidak amanku

Kapan aku akan mendapatkan cinta yang begitu murni?

Harus selalu memastikan

Bahwa aku bukan hanya kesenangan seseorang

Harus punya

Harus selalu memastikan

Bahwa aku bukan hanya kesenangan seseorang

