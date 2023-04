NCT DoJaeJung Adakan Acara Peluncuran Khusus Mini Album Perfume, Tunjuk Johnny NCT Jadi MC

TRIBUNNEWS.COM - Boyband Korea Selatan, NCT DoJaeJung akan mengadakan acara peluncuran khusus mini album Perfume yang akan dipandu oleh Johnny NCT.

Johnny Suh atau yang dikenal Johnny NCT akan menjadi pemandu acara peluncuran album NCT DoJaeJung yang digelar hari ini, Minggu (16/4/2023) pada pukul 19.00 waktu setempat.

Artinya acara peluncuran khusus album Perfume milik NCT DoJaeJung akan dimulai pada pukul 17.00 WIB.

Acara bertajuk DoJaeJung Special Launch Show akan diselenggarakan di Seoul Wave Art Centre & disiarkan melalui Beyond Live.

Johnny akan menjadi MC acara peluncuran ini sebagai bentuk dukungan untuk debut Doyoung, Jaehyun, dang Jungwoo debut yang tergabung dalam NCT DoJaeJung.

Dalam pergelaran ini, NCT DoJaeJung akan mengenalkan mini album perdana mereka.

Johnny NCT ditunjuk sebagai MC di acara peluncuran khusus mini album NCT DoJaeJung. (Instagram @johnnyjsuh)

Doyoung, Jaehyun, dang Jungwoo akan membeberkan proses dan cerita di balik unit NCT DoJaeJung serta aktivitas selanjutnya.

DoJaeJung juga akan menampilkan lagu baru mereka pertama kalinya termasuk single utama Perfume dalam acara ini, sebelum resmi rilis esok hari.

Diketahui mini album pertama NCT DoJaeJungung, Perfume akan dirilis pada 17 April 2023 pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB di berbagai situs musik.

Mengutip SMTOWN Indonesia, lirik lagu Perfume memberikan pesan bahwa seseorang akan menitipkan aroma atau wanginya pada orang yang dicintainya.

Mini album pertama NCT DoJaeJung berisi enam lagu bertemakan cinta, termasuk title track Perfume.

Keenam lagu itu adalah, Perfume, Kiss, Dive, Strawberry Sunday, Can We Go Back, dan Ordinary.

Cuplikan lirik keenam lagu telah dibocorkan melalui perilisan teaser yang diunggah NCT DoJaeJung jelang debut mereka.

Can We Go Back adalah lagu bergenre R&B yang tenang menggambarkan seseorang yang ingin kembali ke masa lalu setelah orang yang dicintainya pergi.

Kiri ke kanan: Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo - NCT DoJaeJung akan segera debut pada 17 April 2023. (Kolase Tribunnews/ Instagram @nct_dojaejung)

Kiss adalah lagu R&B bertempo sedang yang liriknya mendeskripsikan perasaan jujur ​​​​dari jatuh cinta yang mendalam dan tidak bisa keluar.

Ordinary adalah lagu impressive ballad song, liriknya menjelaskan tentang hati yang tidak bisa diserahkan ke orang yang disukai.

Track lainnya berjudul Dive adalah lagu medium tempo R&B song dengan minor mood atraktif & lirik yang menarik perhatian karena membandingkan dengan penampakan hati yang tenggelam sepenuhnya kepada orang yang dicintai.

Sementara lagu Strawberry Sunday menceritakan tentang kegembiraan bersama dengan orang tercinta setiap hari.

(Tribunnews.com/dian)