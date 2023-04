Susah Move On, Agatha Pricilla Bentuk Klub Kecanduan Mantan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Agatha Pricilla bagikan kisah asmaranya ketika susah move on dari sang mantan.

Ia kemudian membentuk sebuah klub berisikan orang-orang yang susah move on bernama Klub Kecanduan Mantan.

Akan tetapi itu bukanlah cerita asli di kehidupan nyata, itu adalah peran Agatha sebagai tokoh Raysa dalam serial berjudul 'Klub Kecanduan Mantan'.

"Iya aku jadi pendiri Klub Kencanduan Mantan karena susah move on, bukan aku tepatnya tapi Raysa tokoh yang aku peranin," ucap Agatha Pricilla dalam bincang-bincang di kawasan Senayan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Jadi Raysa ini susah buat move on, cuman entah kenapa cara dia buat move on adalah ngumpulin orang-orang yang juga susah move on," bebernya.

Agatha menjelaskan bahwa sosok Raysa yang ia perankan punya sisi toxic dalam pertemanan.

"Menurut aku si Raysa ini ada sisi toxic karena dia pengen membantu menyelesaikan masalah semua temannya di klub itu," ungkap Agatha.

Main dalam series bergenre drama komedi membuat Agatha Pricilla merasa nyaman selama proses syutingnya.

"Seru banget ya main sitkom kayak gini, apalagi aku kan komedi banget yaa sehari-hari," tuturnya sembari tertawa.

Serial Klub Kecanduan Mantan menceritakan lima orang yang berusaha melupakan para mantan dengan bergabung di dalam sebuah klub.

Selain Agatha Pricilla sebagai Raysa ada juga Tina (Rachel Amanda), Kevin (Hafizh Weda), Asep (Andri Mashadi) dan Kori (Chicco Kurniawan).

Serial garapan sutradara Salman Aristo itu akan tayang secara streaming di platform Netflix pada 20 April 2023.