Akui Iseng Nonton BLACKPINK di Coachella, Gangga Kusuma Kini Jadi Fans: Yow, I’m a Real Fan

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Gangga Kusuma mengungkapkan kini jadi penggemar BLACKPINK setelah mengaku iseng nonton sang idol di Coachella (16/4/2023), kemarin.

Awalnya, Gangga Kusuma menyebutkan ia datang ke Coachella Valley Music and Arts Festival hanya untuk menyaksikan idolanya, Fank Ocean yang tampil pada hari ketiga.

"The only reason i'm here is because of Fank Ocean," tulis Gangga Kusumua dikutip dalam unggahan Instagram Story, pada Senin (17/4/2023).

(Satu-satunya alasan aku di sini (Coachella) karena Fank Ocean).

Kemudian, Gangga Kusuma mengaku iseng menyaksikan penampilan girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK yang kebetulan tampil sebagai headliner pada hari kedua.

Dalam unggahan di Instagram Story, Gangga Kusuma terlihat membagikan beberapa momen saat ia menyaksikan penampilan BLACKPINK.

Baca juga: Kunto Aji hingga Gangga Kusuma Meriahkan Acara Bergandeng Bersama Semesta

“Tapi D-2 headliner BLACKPINK, iseng nonton."

Tak disangka, Gangga Kusuma justru terkesima dengan penampilan BLACKPINK.

"Ternyata memang keren. Saya nge-fans,” tulis Gangga.

Tangkapan layar Instagram Story @ganggaksm

Secara blak-blak-an, ia menyebut kini sudah menjadi fans BLACKPINK serta memuji penampilan idol grup saat tampil di Coachella.

Ia juga turut mengunggah foto terbaru di Instagram-nya dengan meyertakan caption bertuliskan "yow, I’m a real fan."

Baca juga: Saling Beberkan Tipe Cowok, Erika Carlina Nilai Gangga Kusuma yang Paling Mendekati Kriteria Awkarin

Diketahui, Coachella 2023 ini telah digelar di Empire Polo Club di Indio, California, Amerika Serikat, dari 14-16 April waktu setempat.

Lebih lanjut, pelantun lagu Blue Jeans ini pun juga berencana untuk membagikan merchandise BLACKPINK di Coachella.

Merchandise BLACKPINK tersebut akan dia berikan untuk fans sebagai hadiah Lebaran.

Tangkapan layar Instagram Story @ganggaksm

Baca juga: Putus dari Gangga Kusuma, Awkarin Akui Masih Galau: 5 Minggu Gua Terkapar

“Fans Blackpink mau merch? Nih ku kasih merch hadiah Lebaran, buat fans beneran aja tapi yoo. Gak tahu gimana rules-nya, tulis komentar saja yang membuktikan kamu nge-fans,” tulis Gangga dalam unggahan.

Merrchandise itu juga bisa dibagikan oleh orang-orang kepada rekannya yang suka Blackpink.

“Atau kalau mau berbagi, tulis IG teman kamu yang nge-fans banget nanti ku check. Good luck!” tulis Gangga.

(Tribunnews.com/Rinanda)