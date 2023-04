Chord Jakarta Hari Ini - For Revenge ft Stereo Wall: Akhirnya Ku Menyerah, Maafkan Ku yang Menyela

Potongan video klip Jakarta Hari Ini dari For Revenge ft Stereo Wall.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Jakarta Hari Ini oleh For Revenge berkolaborasi dengan Stereo Wall.

Lagu Jakarta Hari Ini telah dirilis pada 30 April 2022, lalu.

Namun kini lagu tersebut kembali viral di aplikasi TikTok dengan kutipan lirik 'akhirnya ku menyerah maafkanku yang menyela'.

Video klip Jakarta Hari Ini diunggah di kanal YouTube For Revenge dan telah ditonton lebih dari 15 juta kali.

Berikut Chord Lagu Jakarta Hari Ini - For Revenge ft Stereo Wall:

C D Em

jakarta hari ini..

G C

tak pernah sama..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatmu kecewa..

D Em

jakarta hari ini..

G C

tak pernah ada..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatnya menyeka..

C D

air mata..

C

tentang sebuah pesan menyapa

D

menjelang hari bahagia

Em G

tanpa namaku yang di sana

C D

temanimu selamanya.. menyakitkan..

Em

ini terlalu satir..

G (C)

terlampau getir untuk diterima..

C D

(but perhaps you hate a thing)

Em G

(and it's good for you)

C D

(and perhaps you love a thing)

Em G

(it's bad for you..)

Em

yang datang dan pergi

C G

kan membuatmu mengerti

D

kadang kita perlu tersakiti

Em

tuk mengenal perih

C

yang datang dan pergi

G

semua yang harus dilalui

D

kadang kita perlu tersakiti

(C)

tuk menjadi manusia..

Musik : C D Em G

C D Em G

C D

akhirnya ku menyerah..

Em

maafkan ku yang menyela..

G

jika dahulu ku tak pernah

C

membuatmu bahagia..

D

akhirnya ku mengalah..

Em

dan biarkan kau menyala..

G

meski harus ku lewati

C

pedih yang tiada akhirnya..

D Em

akhirnya ku menyerah..

G C

maafkan ku yang menyela..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatmu bahagia..

D Em

akhirnya ku mengalah..

G C

merelakanmu dengannya..

D

dan rayakanlah

Em G C

hari-hari terindahmu di sana..

Reff:

Bb C Dm

jakarta hari ini..

F Bb

tak pernah sama..

C Dm

jika dahulu ku tak pernah

F Bb

membuatmu kecewa..

C Dm

jakarta hari ini..

F Bb

tak pernah ada..

C Dm

jika dahulu ku tak pernah

F Bb

membuatnya menyeka..

Bb C

air mata..

Bb

tentang sebuah pesan menyapa

C

menjelang hari bahagia

Dm F

tanpa namaku yang di sana

Bb C

temanimu selamanya.. menyakitkan..

Dm

ini terlalu satir..

F (Bb)

terlampau getir untuk diterima..

Bb C

(but perhaps you hate a thing)

Dm F

(and it's good for you)

Bb C

(and perhaps you love a thing)

Dm F

(it's bad for you..)

Dm

yang datang dan pergi

Bb F

kan membuatmu mengerti

C

kadang kita perlu tersakiti

Dm

tuk mengenal perih

Bb

yang datang dan pergi

F

semua yang harus dilalui

C

kadang kita perlu tersakiti

(Bb)

tuk menjadi manusia..

Musik : Bb C Dm F

Bb C Dm F

Bb C

akhirnya ku menyerah..

Dm

maafkan ku yang menyela..

F

jika dahulu ku tak pernah

Bb

membuatmu bahagia..

C

akhirnya ku mengalah..

Dm

dan biarkan kau menyala..

F

meski harus ku lewati

Bb

pedih yang tiada akhirnya..

C Dm

akhirnya ku menyerah..

F Bb

maafkan ku yang menyela..

C Dm

jika dahulu ku tak pernah

F Bb

membuatmu bahagia..

C Dm

akhirnya ku mengalah..

F Bb

merelakanmu dengannya..

C

dan rayakanlah

Dm F Bb

hari-hari terindahmu di sana..

