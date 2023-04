Ulang Tahun ke-33, Nia Ramadhani Dapat Pesan Cinta dari Ardi Bakrie: I Love You Too Much

TRIBUNNEWS.COM - Ardi Bakrie menulis pesan cinta untuk istrinya, Nia Ramadhani yang baru saja menginjak usia ke 33 tahun.

Dalam unggahan Instagram terbarunya, Ardi Bakrie membagikan beberapa foto dirinya bersama Nia Ramadhani dan ketiga anaknya.

Dalam salah satu foto, Nia Ramadhani terlihat mengenakan dress hijau berlengan pendek.

Di sebelahnya ada Ardi Bakrie yang memeluk dan mencium pipi Nia Ramadhani.

Sementara itu, dalam captionnya, terlihat ayah dari tiga anak itu menuliskan pesan romantisnya untuk sang istri.

Menuliskannya dalam bahasa Inggris, Ardi Bakrie menyebut Nia Ramadhani adalah istri yang sangat luar biasa.

Putra dari pengusaha Aburizal Bakrie ini juga menambahkan jika ia tak bisa hidup tanpa Nia Ramadhani.

"As you blow the candles on your birthday cake, I want to tell you what a wonderful wife you make.

(Sambil kamu tiup lilin, aku mau bilang kalau kamu adalah istri yang luar biasa)," tulis Ardi Bakrie di Instagram, dikutip dalam Instagram Ardi Bakrie, Senin (17/4/2023).

"Without you in my life, my heart would have torn apart. With you, I look forward to a wonderful life ahead."

(Tanpa kamu di hidupku, hatiku sudah pasti berantakan. Denganmu, aku jadi semangat untuk menjalani hidup)," sambungnya.

Selain itu, suami Nia Ramadhani ini pun merasa beruntung telah menikahi wanita berusia 33 tahun ini.

"Not many people meet their soul mates, but I have been fortunate enough to marry this special someone!.

(Nggak semua orang bertemu belahan jiwanya, tapi aku cukup beruntung bisa menikahi orang yang sangat spesial ini!" ujarnya.