Ungkapan Bangga Wendy Red Velvet setelah Tonton Penampilan BLACKPINK di Coachella 2023

TRIBUNNEWS.COM - Member girl grup Red Velvet, Wendy mengungkapkan kebanggannya atas penampilan BLACKPINK di Coachella 2023.

Wendy Red Velvet menyebut BLACKPINK dalam pesan berbayar di aplikasi Bubble.

Secara khusus, sang idol berkata dengan memberikan semangat untuk penampilan BLACKPINK.

"You're doing Coachella right now!! BLACKPINK!!,"

(Oh benar, Coachella sedang berlangsung sekarang!!! BLACKPINK!!).

"I saw some last night!!," tulisnya.

(Aku melihat tadi malam!!).

Dalam waktu bersamaan, Wendy sekaligus mengungkapkan kebanggannya pada BLACKPINK.

Ia mengaku kagum pada penampilan Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose malam itu.

"That's cool!! What Korean singers do there!!!,"

(Sungguh luar biasa bangaimana rekan artis Korea saya tampil di sana!!).

Wendy Red Velvet mengungkapkan kebanggannya atas penampilan BLACKPINK di Coachella 2023. (KBIzoom.com)

Setelah pesan tersebut dikirim Wendy, pengemar Red Velvet dan BLACKPINK turut mengungkapkan kegembiraan mereka.

Tidak sedikit yang turut memuji Wendy dengan tingkah lucu saat memberikan dukungan pada BLACKPINK.

Hingga ada juga yang mengharapkan kedua girl grup itu berkolaborasi.