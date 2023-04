Alami Cedera Kaki, Kun WayV akan Gunakan Kursi Roda saat Fan Meeting di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Idol K-pop, Kun WayV mengalami cedera di pergelangan kaki saat melakukan hobinya.

Imbasnya, Kun WayV akan menggunakan kursi roda saat melakukan fan meeting bersama grupnya di Indonesia.

Diketahui WayV bakal menyapa fans, WayZenNi di Indonesia dalam 2023 WayV Fanmeeting Tour pada Sabtu (29/4/2023).

Kabar cedera Kun WayV terungkap dari pengumumun di salah satu layanan klub penggemar buatan SM Entertainment, Kwangya Club pada Senin (17/4/2023).

Disebutkan Kun WayV telah mendapatkan penanganan medis setelah mengalam cedera pergelangan kaki.

"Kun had suffered an ankle injury while taking up his hobbies.

He visited the hospital immediately for treatment," bunyi pengumuman, dikutip Tribunnews pada Selasa (18/4/2023).

(Kun mengalami luka di pergelangan kaki saat menjalani hobinya. Ia langsung mengunjungi rumah sakit untuk perawatan).

Tidak ada luka lain yang dialami Kun, selain cedera pada kaki.

Meski mengalami cedera, disebutkan Kun akan tetap menjalankan aktivitasnya sesuai dengan jadwal.

Selama masa pemulihan, Kun akan menggunakan gips dan kursi roda, termasuk saat fan meeting di Indonesia.

"After continuous discussions with medical staff, we have decide to use casts and as wheelchair to carry out schedule activities such as the 2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom]," sambungnya.

(Berdasarkan diskusi lanjutan dengan staff medis mengenai cedera kakinya, Kun akan memakai gips & kursi roda selama jadwal aktivitasnya seperti tur Fanmeeting WayV 2023 [Phantom]).

Lebih lanjut pihak agensi mengatakan akan berupaya sebaik mungkin untuk kesembuhan Kun.

