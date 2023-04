Lirik dan Terjemahan Lagu Kiss - NCT DoJaeJung: I Wanna Kiss Your Lips

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Kiss yang baru dirilis oleh boyband asal Korea Selatan, NCT DoJaeJung.

Sebagai tanda debut, grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT DoJaeJung merilis lagu Kiss pada Senin, (17/4/2023).

Lagu ini menjadi track ke-2 dalam mini album pertama NCT DoJaeJung dengan tajuk Perfume.

Kiss adalah lagu bergenre R&B bertempo sedang, yang liriknya mendeskripsikan perasaan jujur ​​​​dari jatuh cinta yang mendalam dan tidak bisa keluar.

Dua hari dirilis, audio clip lagu ini sudah diputar lebih dari 258 ribu kali di kanal YouTube NCT pada Rabu (19/4/2023).

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Kiss yang dipopulerkan oleh NCT DoJaeJung dapat disimak di bawah ini:

NCT DoJaeJung, kiri ke kanan: Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo. (Kolase Tribunnews/ Instagram @nct_dojaejung)

Lirik Lagu Kiss - NCT DoJaeJung

[Verse 1]

Maeil gachi having dreams 'bout you

Neoegen bimiriya geureon kkum

Oh, nobody knows (You're bad)

Mame deureo (Oh, oh, oh yeah)

Meoritsoge nega meomulleo

Hejipgoneun tto geondeuryeo

Jiteun neomanui heunjeogeul namgyeo, yeah

[Pre-Chorus]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Jogeumssik I'm fallin', fallin', fallin' for you

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Jopyeojineun chojeom geu kkeute

Seonmyeonghan ne cherry lips

[Chorus]

Wiheomhage narеul danggyeowa

Neomu gipge ppajyеoseo

Tongjehal su eopseo, no

Feel so good

Budeureoun mood, babe

U-R-L-I-P-S, your lips

Kiss, iseongeun meolli throw it all

I wanna kiss your lips

[Post-Chorus]

Make you wanna kiss

Ne sokdoe matge slow down

Green light

Yeah, you givin' me the go, go

Jigeum idaero

Baby, hold me tighter, tighter, no

[Verse 2]

Jigeum i heureume neol matgyeo (matgyeo)

Deo gipeojin nunbit soge trap (Trap)

Geu ane garaanjaga babe all night

Kkaeeonagi sileun kkumcheoreom

Gyesokaeseo wonhae each other

Kkeuchi eomneun galjeunge

Bami saedorok seoroman ooh

[Pre-Chorus]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Jogeumssik I'm fallin', fallin', fallin' for you

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Modeun gamgagi neol chaja

So baby put your lips on me

[Chorus]

Wiheomhage nareul danggyeowa

Neomu gipge ppajyeoseo

Tongjehal su eopseo, no

Feel so good

Budeureoun mood, babe

U-R-L-I-P-S, your lips

Kiss, iseongeun meolli throw it all

I wanna kiss your lips

