Ini Lagu B-side Mini Album Perfume yang Disukai Member NCT DoJaeJung, Rekomendasi buat NCTzen

TRIBUNNEWS.COM - Para member NCT DoJaeJung mengungkapkan lagu b-side dari mini album Perfume yang menjadi kesukaan mereka.

Diketahui boyband NCT DoJaeJung baru saja merilis mini album perdana mereka dengan tajuk Perfume pada 17 April 2023.

Perfume juga menjadi lagu utama dari 6 daftar single dalam mini album pertama NCT DoJaeJung ini.

Keenam lagu itu adalah Perfume, Kiss, Dive, Strawberry Sunday, Can We Go Back, dan Ordinary.

Member NCT DoJaeJung, yakni Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo punya favorit masing-masing dari b-side atau lagu pendukung di mini album Perfume.

Dalam sebuah wanwancara, Doyoung mengaku menyukai lagu Ordinary yang menjadi track ke-6 dalam mini album Perfume.

"Buat aku itu Ordinary, karena itu adalah satu-satunya lagu ballad di album Perfume."

"Jadi kupikir ini adalah lagu yang murni menonjolkan suara dari kita," ungkap Doyoung, dikutip dari Instagram @nct_indonesia, Sabtu (22/4/2023).

Lirik lagu Ordinary menjelaskan tentang hati yang tidak bisa diserahkan ke orang yang disukai.

Sementara Jaehyun menyukai lagu Can We Go Back yang menjadi track kelima dalam album perdana NCT DoJaeJung itu.

"Can We Go Back. Ini lagu dari gaya yang aku sukai dan aku pikir ini lagu bermakna."

"Karena ini lagu pertama yang kita tunjukkan sebagai DoJaeJung," terang Jaehyun.

Diketahui sebelum debut, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo juga pernah memperlihatkan chemistry mereka dalam menyanyikan sebuah lagu.

Penampilan NCT DoJaeJung di Festival Musik MBC 2022 dengan menyanyikan lagu Can We Go Back (Tangkapan layar YouTube MBCkpop)

Salah satunya pada penampilan lagu unit mereka yang berjudul Can We Go Back di konser NCT 127 dan juga di Festival Musik MBC 2022.