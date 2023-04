Jadwal Acara TV Minggu, 23 April 2023: Film Train To Busan di Trans7 dan Mariposa di SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang Minggu (23/4/2023) di SCTV, RTV, Trans7, ANTV, dan Indosiar.

Beragam acara TV menarik yang siap menemani waktu di akhir pekan Anda.

Di antaranya tayang film Yowis Ben dan Mariposa di SCTV.

Tayang kartun NUSSA dan Pororo The Little Penguin di RTV.

Trans7 menayangkan beragam film menarik, di antaranya Jumanji: The Next Level dan Train To Busan.

Tayang kartun Barbie: Kekuatan Putri Ajaib hingga film Tenggelamnya Kapal van der Wijck di ANTV.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 23 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

01:15 - 04:00

Sports Programme

04:00 - 04:30

Barakallah

04:30 - 06:00

Liputan 6 Pagi Live

06:00 - 06:30

Point Of View

06:30 - 07:00

Kelana Ramadan

07:00 - 08:00

Hot Shot