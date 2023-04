Link Nonton BLACKPINK di Coachella 2023 Pekan ke-2, Bakal Tayang Pukul 11.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak link nonton Coachella 2023 pekan ke dua, girl group BLACKPINK bakal tampil kembali sebagai headline.

Pada Coachella 2023 pekan kedua bisa disaksikan pada Minggu (23/4/2023) pukul 11.30 WIB.

Sebelumnya festival musik terbesar Coachella yang digelar di Indio, California itu sukses berlangsung pada pekan pertama, 14-16 April 2023.

Sementara pada pekan kedua berlangsung pada 21-23 April 2023.

Seperti pada pekan sebelumnya, BLACKPINK tampil di panggung utama yakni Coachella Stage yang bisa disaksikan hari ini.

Berikut Link Nonton Coachella 2023: Klik di Sini.

Selain sebagai headline BLACKPINK, tutut dimeriahkan dengan penampilan Rosalina, Charli XCX, 070 Shake dan Calvin Harris.

Kejutan BLACKPINK di Coachella 2023

BLACKPINK telah tampil sebagai penampil utama (Headliner) di Coachella 2023 pekan pertama.

BLACKPINK membawakan 18 judul lagu di antaranya, Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Kick It, Whistle hingga Tally.

Tidak hanya itu, BLACKPINK juga memberikan kejutan kepada para penggemar di Coachella 2023 dengan memamerkan keunikan individu melalui penampilan solo mereka.

Penampilan solo mereka dibuka dengan Jennie BLACKPINK yang membawakan lagu 'You & Me'.

Jennie BLACKPINK tampak mengenakan pakaian serba putih yang terinspirasi dari penari balet dengan rambut yang dikuncir dua, dikutip dari Kbizoom.

Penampilan Jennie BLACKPINK terlihat menawan dengan manik-manik mutiara yang menghiasi pakaian putihnya.