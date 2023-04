Lirik Lagu dan Terjemahan Shameless - Camila Cabello: Right Now, I am Shameless

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Shameless yang dipopulerkan oleh Camila Cabello.

Lagu Shameless milik Camila Cabello dirilis pada 5 September tahun 2019 dalam album Romance.

Lagu Shameless memiliki durasi 3 menit 47 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Shameless yang dinyanyikan oleh Camila Cabello dalam artikel berikut:

Don't speak, no, don't try

Jangan bicara, jangan coba-coba

It's been a secret for the longest time

Begitu lama ini jadi rahasia

Don't run (Oh), no, don't hide

Jangan lari (oh), jangan sembunyi

Been running from it for the longest time

Sudah berlari darinya sekian lama

So many mornings I woke up confused

Hampir setiap pagi aku terbangun dengan kepala pusing

In my dreams, I do anything I want to you

Di mimpi-mimpiku, kulakukan apapun yang kumau padamu

My emotions are naked, they're taking me out of my mind

Emosiku telanjang, mereka membuatku gila

Right now, I'm shameless

Kini, aku tak punya malu

Screamin' my lungs out for ya

Berteriak memanggilmu sekencang-kencangnya

Not afraid to face it

Tak takut menghadapinya