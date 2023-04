Drama Korea Doctor Cha Raih Rating Tinggi, Serial Baru tentang Perjuangan Wanita

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Doctor Cha meraih peringkat tinggi di Korea Selatan pada episode 4 yang tayang Minggu (23/4/2023).

Doctor Cha tayang di KBS 2TV Korea Selatan.

Drama komedi romantis ini mendapat rating rata-rata nasional 11,2 persen.

Rating Doctor Cha menduduki peringkat kedua setelah Drama Korea The Real Has Come! yang mendapat rating rata-rata nasional 23,1 persen, dikutip dari Soompi.

Drama Korea Doctor Cha mengisahkan seorang dokter wanita yang sempat berhenti mengejar mimpinya.

Doctor Cha menayangkan episode baru setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.30 WIB di Netflix.

Sinopsis Drama Korea Doctor Cha

Wanita lulusan kedokteran bernama Cha Jung-sook (Uhm Jung-Hwa), yang menjadi ibu rumah tangga.

Ia menikah dengan dokter Seo In-Ho (Kim Byung-Chul), yang bekerja sebagai kepala ahli bedah di sebuah rumah sakit universitas.

Suaminya memiliki kepribadian yang ketat, sensitif dan teliti, dikutip dari IMDb.

Perannya sebagai ibu rumah tangga penuh waktu selama 20 tahun terakhir, membuatnya melepaskan karir sebagai dokter selama tahun-tahun residen medisnya.

Di sisi lain, suaminya mempertahankan kehidupan ganda yang sempurna, tanpa sepengetahuannya.

Dia hebat dalam pekerjaannya dan dia juga hebat dalam menipu istrinya.

Cuplikan Drama Korea Doctor Cha (IMDb)

Suatu hari, ia mengunjungi temannya, Baek Mi-Hee, seorang ahli bedah plastik.