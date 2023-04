Jadwal Acara TV Selasa, 25 April 2023: Imperfect The Series di TRANS 7, Mega Film Asia di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (25/4/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Bincang Kita, Rumah Pemilu, Berita Utama, B-Talk, dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Senyum Ramadhan, Bidadari, Shiva, Barbie And The TheeMusketeers, Aladin, Jilbab Traveller: Love Sparks In Korea, dan Si Kabayan dan Gadis Kota.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7FYP - For Your Pagi, Despicable Me 2, Jejak Si Gundul, Arisan, Kirim Malam, dan The Monkey King 3.

Anda bisa saksikan Pagi - Pagi Ambyar, Rumpi No Secret, Bikin Laper, Ketawa Itu Berkah, Dunia Punya Cerita, dan Tanpa Batas di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Kiss Pagi, Pintu Berkah Sore, Magic 5, Cinta Yang Tak Sederhana, Mudik Asyik dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Selasa, 25 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi

07:00 - 09:30

Sapa Indonesia Pagi

09:30 - 10:00

Bincang Kita

10:00 - 11:00

Berita Utama

11:00 - 13:00

Kompas Siang

13:00 - 14:00

Sapa Indonesia Siang