NewJeans Puncaki Reputasi Brand Periode April 2023, Lampaui BTS dan Lim Young Woong

TRIBUNNEWS.COM - NewJeans, girl group naungan ADOR ini telah menduduki peringkat pertama dalam reputasi brand pada bulan April.

The Korea Corporate Reputation Research Institute baru-baru ini telah mengumumkan peringkat reputasi brand pada bulan April untuk para penyanyi.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis liputan media penyanyi, partisipasi merek, media, komunikasi, dan komunitas konsumen.

Pemeringkatan tersebut menggunakan data besar yang dikumpulkan dari tanggal 22 Maret hingga 22 April.

30 besar peringkat reputasi brand penyanyi pada bulan April 2023 itu termasuk NewJeans, BTS, Lim Young Woong, BLACKPINK, IVE, FIFTY FIFTY, IU, Lee Chan Won, Kim Ho Joong, SEVENTEEN, Lee Young Ji, PSY, Young Tak, Jung Dong Won, LE SSERAFIM, Kang Daniel, Red Velvet, NCT, (G)I-DLE, Song Ga In, Sung Si Kyung, TWICE, Jang Min Ho, Younha, EXO, Taeyeon, Girls' Generation, Kim Hee Jae, and aespa .

“Sebagai hasil dari analisis data besar merek pada bulan April 2023, reputasi merek milik NewJeans (Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein) menempati peringkat pertama dengan indeks reputasi merek sebesar 9.184.363, " tutur Koo Chang Hwan, direktur Korea Corporate Reputation Research Institute, dikutip dari KBIZoom, Senin (24/4/2023).

Hal tersebut menandai bahwa NewJeans mengalami peningkatan skor mereka sebesar 10,23 persen sejak bulan Maret.

Sedangkan BTS naik ke posisi kedua dalam peringkat dengan indeks reputasi merek 8.788.308, menandai peningkatan skor mereka sebesar 10,68 persen sejak bulan lalu.

Sementara Lim Young Woong yang menempati posisi ketiga untuk bulan ini dengan indeks reputasi brand sebesar 8.011.212.

Selanjutnya BLACKPINK berada di posisi keempat dengan indeks reputasi merek 7.938.100, menandai kenaikan skor mereka sebesar 19,91 persen sejak Maret.

Sementara itu IVE berhasil naik ke posisi kelima setelah menikmati kenaikan indeks reputasi merek mereka yang mengejutkan sebesar 101,67 persen sejak bulan lalu dengan total skor girl grup untuk bulan April adalah 5.370.428.

Terakhir menutup posisi 10 besar diisi oleh FIFTY FIFTY, IU, Lee Chan Won, Kim Ho Joong dan SEVENTEEN.

(Tribunnews.com/Rinanda)