Lirik dan Terjemahan Lagu Fck My Life - SEVENTEEN: Nareul Wihae Fight for My Life

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu F*ck My Life yang dinyanyikan oleh SEVENTEEN.

Lagu F*ck My Life dirilis pada 24 April 2023.

Diketahui, lagu F*ck My Life merupakan salah satu track yang termasuk dalam mini album terbaru SEVENTEEN yang bertajuk FML.

Dalam mini album FML ini, terdapat dua lagu utama, yaitu F*ck My Life dan Super.

Sebagai informasi, SEVENTEEN berhasil mencetak sejarah setelah penjualan mini album FML melampaui 3,9 juta kopi di hari pertama rilis.

Lirik Lagu F*ck My Life - SEVENTEEN:

[Intro: S.Coups]

Ireon bireomeogeul sesang

[Verse 1: Mingyu, Joshua]

Ireon bireomeogeul sesang naman honja babo dwaesseo

Gal gireul ileun chae, gal goseul ileun chae

Naman babo dwaesseo, naman babo dwaesseo

Ijeobeorija ireoke useo beorija ireoke

Doedo anneun wiroreul haebwado

[Pre-Chorus: Wonwoo, Hoshi, Vernon]

Jibe doraganeun gire ulkeok

Ulgo sipeo gyesok, woah-oh-oh, oh

Sarajyeo ganeun naе moseubeul

Dasi chatgoman sipeul ppun

Eoril ttaе manhwayeonghwae naoneun juingongeun wae

Naega doel su eomneunji nae mameun aju geomeunsaek

Nawa haruman simjang bakkwo jul saram eodido eomna

[Chorus: Woozi, Seungkwan, Vernon]

Ireon bireomeogeul sesang naman honja babo dwaesseo

Gal gireul ileun chae, gal goseul ileun chae

Naman babo dwaesseo

Jigeumbuteo fight for my life

Nareul wihae fight for my life

Mudyeojimi iksukan sesangeseo

Ije naneun nareul chatgo sipeo

[Verse 2: DK, Jun]

Jeomjeom nan jichyeoga honjaseo kkuneun kkum

Ijen neomuna jigyeowo geumandugo sipeo

Nan naege eoje naege

Bukkeureoun naeiri doego sipji ana

Doedo anneun dajimeul haebwado

[Pre-Chorus: The8, Dino, Vernon]

Babo gateun nae moseubi useuwo

Ulgo sipeo gyesok, woah-oh-oh, oh

Sesange mami mudyeojyeoseo naega jagajineun gibun

Malhal su eomneun bimiri ttodasi nunmuri doeji

Nan bukkeureowoseo nuguegedo mareul mot haetji

Nawa haruman simjang bakkwo jul saram eodido eomna

[Chorus: Jeonghan, S.Coups, Hoshi]

Ireon bireomeogeul sesang naman honja babo dwaesseo

Gal gireul ileun chae, gal goseul ileun chae

Naman babo dwaesseo

Jigeumbuteo fight for my life

Nareul wihae fight for my life

Mudyeojimi iksukan sesangeseo

Ije naneun nareul chatgo sipeo