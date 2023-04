NCT Dream akan Gelar Konser Encore di Seoul pada Juni 2023 Mendatang

Konser NCT Dream, The Dream Show2 di Jakarta - NCT Dream akan adakan konser encore di Seoul, Korea Selatan pada Juni 2023 nanti.

TRIBUNNEWS.COM - Boyband Korea Selatan, NCT Dream akan menggelar konser encore di Seoul pada Juni 2023 mendatang.

Konser encore NCT Dream akan digelar di di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan.

Bertajuk The Dream Show2: In YOUR DREAM, konser encore NCT Dream akan berlansung selama dua hari, yakni pda 2-3 Juni 2023.

Konser encore NCT Dream itu merupakan pagelaran untuk menutup tur dunia THE DREAM SHOW2: In A DREAM, yang dibuka di Seoul pada September 2022.

Mengutip SMTOWN Indonesia, penggemar NCT Dream, NCTzen baru bisa membeli tiket konser encore ini pada awal Mei 2023 nanti.

Pembelian dibuka dalam dua periode yang berbeda dan tersedia di laman Yes24.

"Pemesanan tiket konser ini dapat dilakukan melalui situs Yes24 pada 9 Mei 2023 untuk anggota fanclub dan 11 Mei 2023 untuk umum," tulis SMTOWN Indonesia, dikutip Rabu (26/4/2023).

Konser hari kedua NCT Dream ini juga akan disiarkan langsung secara daring melalui salah satu platform.

"Penggemar yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi juga dapat menyaksikan melalui platform Beyond LIVE pada tanggal 3 Juni 2023," sambungnya.

NCTzen bisa mengunjungi media sosial resmi NCT Dream untuk mengetahui informasi mendetail terkait konser encore ini.

"Informasi lengkap mengenai konser online ini akan dirilis melalui akun sosial media NCT DREAM dan Beyond LIVE," imbuhnya.

Poster konser encore NCT Dream di Seoul. (Instagram @nct_dream)

Tak hanya di Korea Selatan, NCT DREAM juga akan mengunjungi Brasil, Chili, Peru, dan Meksiko dalam rangkaian konser THE DREAM SHOW2: In YOUR DREAM pada Juli 2023.

Sementara itu, NCT DREAM akan melanjutkan tur konser THE DREAM SHOW2: In A DREAM di SM Mall Of Asia Arena, Filipina, pada 29-30 April 2023.

