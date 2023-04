Lirik dan Terjemahan Lagu Congrats - LANY: You Hurt Me Bad, Baby, Congrats

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Congrats yang dipopulerkan oleh LANY.

LANY telah merilis lagu 'Congrats' pada 24 Agustus 2022 di kanal YouTube-nya.

Berikut Lirik Lagu Congrats yang Dinyanyikan oleh LANY:

I hope you're throwing a party

I hope you're feeling yourself

I know it won't, but the icing on your cake should say

26 going on 12

Round of applause

You got what you want

You broke my fucking heart

You tore my world apart

Went so low, I didn't know that you were capable of that

So here's to all the times

You made me wanna cry

Got your way so celebrate and pat yourself on the back

Baby, congrats

Congrats

I hope you're popping some bottles

I hope you're out on the town

If I were you I'd be watching what I say

'Cause what goes around comes back around

You lie through your teeth

Tell me, how do you sleep?

Knowing you broke my fucking heart

You tore my world apart

Went so low, I didn't know that you were capable of that

So here's to all the times

You made me wanna cry

Got your way so celebrate and pat yourself on the back

Baby, congrats

Congrats

They say that karma is a bitch

I pray to God it really is

'Cause you broke my fucking heart

You tore my world apart

Went so low, I didn't know that you were capable of that

So here's to all the times

You made me wanna cry

Got your way so celebrate and pat yourself on the back

Baby, congrats

Congrats

You hurt me bad

Baby, congrats

Grub band LANY (chargerbulletin.com)

Terjemahan Lagu Congrats yang Dinyanyikan oleh LANY:

Aku harap kamu mengadakan pesta

Aku harap Anda merasakan diri kamu sendiri

Aku tahu itu tidak akan terjadi, tetapi lapisan gula pada kuemu seharusnya mengatakannya

26 berjalan 12

Tepuk tangan meriah

Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan

Kamu menghancurkan hatiku

Kamu menghancurkan duniaku

Sangat rendah, aku tidak tahu bahwa kamu mampu melakukan itu

Jadi ini untuk semua waktu

Kamu membuatku ingin menangis

Rayakan dan tepuk punggungmu sendiri

Sayang, selamat

Selamat

Aku harap kamu mengeluarkan beberapa botol

Aku harap kamu berada di luar kota

Jika aku jadi kamu, aku akan memperhatikan apa yang ku katakan

Karena apa yang terjadi akan kembali lagi

Kamu berbohong melalui mulut kamu

Katakan padaku, bagaimana kamu tidur?

Mengetahui kamu menghancurkan hatiku

Kamu menghancurkan duniaku

Sangat rendah, aku tidak tahu bahwa kamu mampu melakukan itu

Jadi ini untuk semua waktu

Kamu membuatku ingin menangis

Rayakan dan tepuk punggungmu sendiri

Sayang, selamat

Selamat

Mereka mengatakan bahwa karma itu menyebalkan

Aku berdoa kepada Tuhan itu benar-benar

Karena kamu menghancurkan hatiku

Kamu menghancurkan duniaku

Sangat rendah, aku tidak tahu bahwa kamu mampu melakukan itu

Jadi ini untuk semua waktu

Kamu membuatku ingin menangis

Rayakan dan tepuk punggungmu sendiri

Sayang, selamat

Selamat

Kamu sangat menyakitiku

Sayang, selamat

Musik video dapat diklik di sini

(Tribunnews.com)