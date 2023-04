Nikmati Momen Naik Gunung, Wendy Walters Cerita Pengalaman Terjebak Badai

Laporan Wartawan Wartakotaive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Wendy Walters punya hobi baru, yakni mendaki gunung.

Belum lama ini, ia naik gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

"Iya beberapa waktu lalu aku naik gunung Merbabu sendirian. Aku pakai jasa porter buat bantu buka jalan dan bawain barang," kata Wendy Walters ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Wendy begitu menikmati pendakiannya di Gunung Merbabu. Ia melepas penat dari semua hal yang membebankan dirinya.

"Walau sendirian fun aja karena aku memang orangnya suka sendiri sebenarnya. Kayak sama alam gitu kayak enak aja," ucapnya.

"Kerjaan enggak bisa nyari aku, karena enggak ada sinyal sama sekali kan," sambungnya.

Kendati demikian, mantan istri Reza Arap itu sempat terperangkap didalam tenda, karena Gunung Merbabu sempat dilanda badai.

"Jadi aku kena badai tapi untungnya selamat sih, enggak sampai summit. Besoknya turun sih. Jujur itu pengalaman pertama untuk badai," ungkapnya.

Saat terkena badai, Wendy tidak merasa takut. Sebab, dirinya mengklaim tak punya rasa takut dalam diri sehingga santai menghadapi badai.

"Jujur aku enggak ada rasa takutnya sih. Pas badai kemarin aku cuma bengong aja, nanti kalian lihat deh di higlight aku, aku taruh di situ. Bayangin tenda nih, aku lagi tidur kan, tendanya benar-benar sampai ke muka aku," jelasnya.

"Tapi aku enggak ada takut gimana-gimana sih. Feeling aku sih kayak everything its gonna be alright. Jadi kayak enggak bakal ada gimana-gimana. Dan terbukti aman-aman saja," tambahnya.

Bahkan, Wendy Walters tidak kapok. Justru ia ketagihan mendaki gunung seorang diri, dan berencana akan ke Raung dalam waktu dekat.

"Nextnya akhir bulan ini aku mau ke gunung Raung di Banyuwangi, terus setelah itu Rinjani," ujar Wendy Walters. (ARI).