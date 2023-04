Lirik Lagu dan Terjemahan The 30th - Billie Eilish: In a Hospital Bed, I Remember You Said

TRIBUNNEWS.COM - The 30th adalah lagu rilisan dari Billie Eilish yang dikeluarkan pada 21 Juli 2022 lalu.

Lagu yang ditulis olehnya bersama sang kakak, FINNEAS, ini rilis sebagai bagian dari sebuah mini album bertajuk Guitar Songs.

"Kami menulisnya pada tanggal 30 Desember, dan itu sebenarnya adalah lagu pertama yang kami tulis sejak (album) 'Happier Than Ever'."

"Itulah mengapa disebut The 30th karena sesuatu terjadi pada tanggal 30 November dan itu adalah hal yang paling tak terlukiskan untuk disaksikan dan dialami," saat diwawancarai oleh Zane Lowe di Apple Music.

Dalam liriknya, The 30th sendiri menceritakan tentang sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada seseorang yang sangat disayangi.

Berikut ini lagu The 30th dari Billie Eilish lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu TV - Billie Eilish: I Dont Wanna Talk Right Now, I Just Wanna Watch TV

Sometimes, you look the same

Terkadang, kau terlihat sama

Just like you did before the accident

Sama seperti kau dulu sebelum kecelakaan itu

When you're starin' into space

Saat kau melihat ke angkasa

It's hard to believe you don't remember it

Sulit untuk dipercaya bahwa kau tidak mengingatnya

Woke up in the ambulance

Terbangun di ambulans

You pieced it all together on the drive

Kau menyatukan semuanya di perjalanan

I know you don't remember calling me

Aku tahu kau tidak ingat kau menelponku

But I told you even then you looked so pretty

Tapi kubilang padamu saat itu kau terlihat sangat cantik

In a hospital bed, I remember you said

Di kasur rumah sakit, aku ingat kau bilang

You were scared

Kau takut

And so was I

Dan begitu pula denganku

In a standstill on the 5

Di tengah kecametan di 5

Thought it was unusually early traffic

Kupikir itu adalah kemacetan pagi yang tak biasa

Usually, I don't panic

Biasanya, aku tidak panik

I just wanted to be on time

Aku hanya ingin tepat waktu

When I saw the ambulances on the shoulder

Ketika aku melihat ambulans melewat

I didn't even think of pullin' over

Aku bahkan tidak terpikir untuk berhenti

I pieced it all together late that night

Aku menyatukan semua kepingan malam itu

I know you don't remember calling me

Aku tahu kau tidak ingat kau menelponku

But I told you even then you looked so pretty

Tapi kubilang padamu saat itu kau terlihat sangat cantik

In a hospital bed, I remember you said

Di kasur rumah sakit, aku ingat kau bilang

You were scared

Kau takut

And so was I

Dan begitu pula denganku

What if it happened to you on a different day?

Bagaimana kalau itu terjadi padamu di hari yang berbeda?

On a bridge where there wasn't a rail in the way?

Di jembatan di mana tidak ada kereta di jalan

Or a neighborhood street where the little kids play?

Atau di jalan lingkungan di mana anak-anak bermain?

Or the Angeles Crest in the snow or the rain?

Atau di jalan Angeles Crest di tengah salju atau hujan?

What if you weren't alone? There were kids in the car

Bagaimana kalau kau tidak sendiri? Ada anak-anak di dalam mobilmu

What if you were remote? No one knows where you are

Bagaimana kalau kau jauh Tidak ada yang tahu kau di mana

If you changed anything, would you not have survived?

Kalau kau mengubah sesuatu, apakah kau tidak akan selamat?

You're alive, you're alive, you're alive

Kau hidup, kau hidup, kau hidup

I know you don't remember calling me

Aku tahu kau tidak ingat kau menelponku

But I told you even then you looked so pretty

Tapi kubilang padamu saat itu kau terlihat sangat cantik

In a hospital bed, I remember you said

Di kasur rumah sakit, aku ingat kau bilang

You were scared

Kau takut

And so am I

Dan begitu pula denganku

(Tribunnews.com)