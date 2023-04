Setelah Tiga Tahun Tertunda, Jaz Hayat Akhirnya Bisa Mudik ke Brunei Darussalam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Jaz Hayat akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya di Brunei Darussalam setelah tiga tahun tertunda.

Pandemi Covid-19 di dua tahun belakangan ini serta kesibukkan di dunia musik, membuat Jaz melalui tiga kali lebaran di Indonesia.

Pada kesempatan lebaran tahun ini, Jaz bersyukur karena ia bisa mudik ke kampung halaman yang sudah ia rindukan.

"Setelah tiga tahun nggak balik, pertama karena pandemi yang bikin traveling jadi sulit, plus ketika udah mulai lega, alhamdulillahnya kegiatan ku pas lagi padat," tutur Jaz Hayat dalam wawancara virtual, Jumat (28/4/2023).

"Jadi ya bersyukur banget aku kesampain balik tahun ini," ungkap Jaz.

Pada kesempatan mudik tahun ini Jaz mengutarakan bahwa ia sangat ini mengunjungi tempat-tempat yang punya kenangan personal baginya.

"Sebenernya aku lebih pengen mengunjungi tempat-tempat yang personal untukku, seperti sekolahku dulu, terus lapangan dan klub bola tempat aku bernaung dulu, ya tempat-tempat sentimentil," tutur Jaz.

"Oh plus ke satu venue dimana aku pernah tampil di panggung yang sama dengan Michael Jackson, yaitu Jerudong Park Amphitheater. Beda tahun aja Michael Jackson tahun 1996 sedangkan aku somewhere around 2000an," lanjutnya sembari tertawa.

Momen dirinya mudik ke Brunei Darussalam dibagikan Jaz melalui sosial media Instagram miliknya.