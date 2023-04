Chord Gitar dan Lirik Lagu Buru Buru - Mahalini: Jangan Buru-buru Kan Kupikir Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Buru Buru dari Mahalini.

Buru Buru merupakan salah satu lagu dalam album pertama Mahalini yang bertajuk Fábula.

Album Fábula dirilis pada 23 Januari 2023.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Buru Buru - Mahalini:

Intro: C F Em F G

C F

Antara mentari pagi hari ini

C F

Bersanding dilemaku di hati

Em Am Dm

Kau hantuiku dengan rayumu

G

Hu uuuu

G# Fm C

Kau pujakan pesonaku

G# Fm G

Yang 'kan pudar seiring waktu

Reff:

C C7 F

Jangan buru-buru, 'kan kupikir dulu

Dm G

Tuk hidupku jadi milikmu

C C7 F

Nanti 'kan ada waktunya sayangku

Dm G (C)

Katakan iya padamu

Musik: C C7 F Fm G

C F

Akankah dirimu terima keadaanku

C Am -Dm Gm

Ketika ku mulai memutih rambutku?

F

Masihkah kau

Em Dm G

Menghantuiku dengan rayumu mm mmm

G# Fm C

Kau pujakan pesonaku

G# Fm G

Yang 'kan pudar seiring waktu

Reff:

C C7 F

Jangan buru-buru, kan kupikir dulu

Dm G

Tuk hidupku jadi milikmu

C C7 F

Nanti kan ada waktunya sayangku

Dm G (C)

Katakan iya padamu

F Em

Jangan buang waktuku

F Em

Bila kau masih, masih meragu

Dm Em

Yakinkanku, kaulah yang aku mau

Fm G

Cinta untuk selamanya

Reff:

C C7 F

(Jangan buru-buru kan kupikir dulu)

Dm G

(Tuk hidupku jadi milikmu)

C C7 F

(Nanti kan ada waktunya sayangku)

Dm G G#

(Katakan iya

(overtune)

C# C#7 F#

Jangan buru-buru, kan kupikir dulu

D#m G#

Tuk hidupku jadi milikmu

C# C#7 F#

Nanti kan ada waktunya sayangku

D#m G# (C#)

Katakan iya padamu

Outro: C# C#7 F# D#m G#

C# C#7 F# D#m G#

C# C#7 F# A G#

(Tribunnews.com)