Lirik dan Terjemahan Lagu April Shower - SEVENTEEN: Neutbome April Shower Naerimyeon

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu April Shower yang dinyanyikan oleh SEVENTEEN.

Lagu April Shower dirilis pada 24 April 2023.

Diketahui, lagu April Shower merupakan salah satu track yang termasuk dalam mini album terbaru SEVENTEEN yang bertajuk FML.

Dalam mini album FML ini, terdapat dua lagu utama, yaitu F*ck My Life dan Super.

Sebagai informasi, SEVENTEEN berhasil mencetak sejarah setelah penjualan mini album FML melampaui 3,9 juta kopi di hari pertama rilis.

Lagu April Shower telah dirilis pada 24 April 2023 di YouTube SEVENTEEN.

Lirik dan Terjemahan Lagu April Shower - SEVENTEEN:

[Verse 1: Woozi, S.Coups]

Sawoljjeumui sonagineun

Eonjena eogimeopsi nae yeope naerijyo

Ttange kkeullin baji kkeute

Salmyeosi jeojeo olla maeumeul chaeujyo

[Refrain: Hoshi, Mingyu]

I bie naega georeumi jogeum neuryeodo

Sinhodeungui bul bakkwimi jemeotdaero bakkwieodo

Modeun ge yeonchul gatjana, nal wihan mudae gatjana

Machi myujikeol, yeongeukcheoreom magi ollaga just like this

[Pre-Chorus: DK, Joshua, Vernon, Jeonghan]

Neutbome April shower naerimyeon

Usaneul jeobeo bitsogeul georeo

Urineun owore pil kkotcheoreom

Gidarimeseo areumdaumeuro

Pieonal geoya deo, deo, deo

Rain drop on me, on me

[Chorus: Jun, Wonwoo]

Rain drop on me, on me

Rain drop on me, on me

[Post-Chorus: Jeonghan, Hoshi, The8, DK]

Jureureuk naeryeojwo heumppeok deo

Jureureuk naeryeoseo kkochi pyeo

Jureureuk naeryeojwo jigeum deo

Rain drop on me, on me

Jureureuk naeryeojwo heumppeok deo

Jureureuk naeryeoseo kkochi pyeo

Jureureuk naeryeojwo jigeum deo

Rain drop on me, on me

[Verse 2: Joshua, Seungkwan]

I bie I wanna rock with you

Han bangul uri wiro fallin'

Nan neoegero fallin'

Cheombeongdaeneun rideume matchwo

Maeumkkeot deo deo gibun joke dance with me

[Chorus: Dino, Woozi, Wonwoo, Hoshi]

Neutbome April shower naerimyeon

Usaneul jeobeo bitsogeul georeo

Urineun owore pil kkotcheoreom

Gidarimeseo areumdaumeuro

Pieonal geoya deodeodeo

Rain drop on me, on me

[Chorus: Mingyu, The8]

Rain drop on me, on me

Rain drop on me, on me

[Post-Chorus: Vernon, Jeonghan, Jun, Seungkwan]

Jureureuk naeryeojwo heumppeok deo

Jureureuk naeryeoseo kkochi pyeo

Jureureuk naeryeojwo jigeum deo

Rain drop on me, on me

Jureureuk naeryeojwo heumppeok deo

Jureureuk naeryeoseo kkochi pyeo

Jureureuk naeryeojwo jigeum deo

Rain drop on me, on me

[Bridge: S.Coups, Wonwoo]

Sawoljjeumui sonagineun

Eonjena eogimeopsi nae yeope naerijyo

Ttange kkeullin baji kkeute

Salmyeosi jeojeo olla maeumeul chaeujyo

[Chorus: Hoshi, Mingyu]

Rain drop on me, on me

Rain drop on me, on me

Terjemahan Lagu April Shower - SEVENTEEN:

Hujan turun sekitar bulan April

Tanpa gagal, mereka selalu turun di sampingku

Di ujung celana yang sudah terseret di tanah

Hujan turun dengan lembut dan memenuhi hatiku

Bahkan jika aku berjalan agak lambat di tengah hujan ini

Bahkan jika cahaya berubah dengan bebas

Ini seperti mengarahkan segalanya, sepertinya panggung hanya untukku

Tirai naik seperti dalam musikal atau drama

Saat hujan di bulan April turun di akhir musim semi

Letakkan payungmu dan berjalanlah di tengah hujan

Kita seperti bunga yang mekar di bulan Mei

Kita beralih dari penantian menjadi keindahan

Kita akan mekar lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak

Rintik hujan yang mengguyurku

Rintik hujan yang mengguyurku

Rintik hujan yang mengguyurku

Mengalir ke bawah, menyerapnya lebih banyak

Mengalir ke bawah, bunga-bunga bermekaran

Mengalir ke bawah, lebih banyak sekarang

Rintik hujan yang mengguyurku

Mengalir ke bawah, menyerapnya lebih banyak

Mengalir ke bawah, bunga-bunga bermekaran

Mengalir ke bawah, lebih banyak sekarang

Rintik hujan yang mengguyurku

Aku ingin bergoyang denganmu di tengah hujan ini

Setetes jatuh ke kita

Aku jatuh ke arahmu

Untuk irama cipratan

Menari denganku dalam suasana hati yang lebuh baik

Saat hujan di bulan April turun di akhir musim semi

Letakkan payungmu dan berjalanlah di tengah hujan

Kita seperti bunga yang mekar di bulan Mei

Kita beralih dari penantian menjadi keindahan

Kita akan mekar lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak

Rintik hujan yang mengguyurku

Rintik hujan yang mengguyurku

Rintik hujan yang mengguyurku

Mengalir ke bawah, menyerapnya lebih banyak

Mengalir ke bawah, bunga-bunga bermekaran

Mengalir ke bawah, lebih banyak sekarang

Rintik hujan yang mengguyurku

Mengalir ke bawah, menyerapnya lebih banyak

Mengalir ke bawah, bunga-bunga bermekaran

Mengalir ke bawah, lebih banyak sekarang

Rintik hujan yang mengguyurku

Hujan turun sekitar bulan April

Tanpa gagal, mereka selalu turun di sampingku

Di ujung celana yang sudah terseret di tanah

Hujan turun dengan lembut dan memenuhi hatiku

Rintik hujan yang mengguyurku

Rintik hujan yang mengguyurku

