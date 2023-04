Absen dari Konser NCT Dream di Manila, Chenle Tetap Ikut Nyanyi Sorry Heart meski Lewat Rekaman

TRIBUNNEWS.COM - Kejutan dari NCT Dream saat konser hari pertama di Manila, Filipina membuat penggemarnya, NCTzen, heboh dan terharu.

Diketahui, NCT Dream saat ini tengah melangsungkan konser bertajuk The Dream Show2: In A Dream di Manila pada Sabtu dan Minggu (29-30/4/2023) waktu setempat.

Konser di Manila digelar tanpa kehadiran Chenle dan hanya diisi oleh enam member, yakni Mark, Haechan, Jeno, Jaemin, Jisung, dan Renjun.

Di konser kali ini, NCT Dream memberikan kejutan yang membuat haru NCTzen.

NCTzen dikejutkan dengan rekaman Chenle saat menyanyikan bagiannya di lagu Sorry, Heart milik NCT Dream.

Rekaman nyanyian Chenle itu diputar di layar panggung konser NCT Dream.

Awalnya, lagu Sorry, Heart dibuka oleh Renjun dan Haechan.

Lalu, Chenle muncul di layar dan menyanyikan lagu Sorry, Heart sesuai bagiannya.

"Tell me, why I let you down?

Any chance I get, I'm breaking down

Jalmosin geol da aneunde, wae himdeun geolkka?

To tell you that I'm sorry, heart," bagian yang dinyanyikan Chenle di lagu Sorry, Heart.

Sontak NCTzen heboh dan terharu melihat upaya NCT Dream menyenangkan hati penggemarnya itu.

Chenle muncul di layar saat menyanyikan lagu Sorry, Heart. (Twitter @m_sicstar)

Cuplikan video itu dibagikan NCTzen dan tersebar di media sosial.