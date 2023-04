Diam-diam Telah Menikah 3 Bulan, Nikita Mirzani Ditalak Cerai Antonio Dedola lewat WhatsApp

TRIBUNNEWS.COM - Kabar perceraian Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola mengejutkan publik.

Pasalnya belum ada kabar pernikahan antara Nikita Mirzani dengan sang kekasih, Antonio Dedola.

Alih-alih diumumkan, pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola terbongkar setelah kabar perceraian mereka mencuat.

Melalui Instagram Stroy milik Antonio Dedola, pria berkebangsaan Jerman ini menceraikan Nikita Mirzani, melalui pesan WhastApp.

Antonio Dedola mengirimkan pesan pada Nikita Mirzani dengan mengunakan bahasa inggris.

"My Name is Antonio Dedola And I Divorce you (Nikita Mirzani) right now!

That means that we are no loger marrier and so you are free and can start a new life, for your futher life i wish you only the best and hope you find your happiness," bunyi pesan Antonio, dikutip Minggu (30/4/2023).

Berikut bunyi pesan Antonio bila diartikan dalam bahasa Indonesia.

(Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang!

Ini artinya kita tidak lagi menikah, dan kamu bebas memulai kehidupan baru, untuk kedepannya, aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagian).

Antonio Dedola menjatuhkan talak pada Nikita Mirzani lewat pesan WhatsApp. (Kolase Tribunnews/ tangkap layar Instagram @toni.dedola)

Melalui Instagram Story, Nikita Mirzani membenarkan dirinya telah menikah dengan Antonio.

"Jadi saya dan toni sudah menikah sejak 22 januari 2023.

Toni yang meminta saya menikahi dia dan hidup selamanya dengan bahagia,” tulis Nikita Mirzani pada unggahannya.

Namun pernikahan Nikita dengan Antonio itu tak bertahan lama lantaran sering terjadi pertikaian.