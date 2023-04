Episode Kedua Drama Dr. Romantic 3 Alami Kenaikan Rating, Raih 13,8 Persen

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Dr. Romatic 3 telah memasuki episode kedua pada Sabtu, 29 April 2023.

Menurut Nielsen Korea, penayangan episode 2 drama Korea Dr. Romantic 3 mengalami kenaikan hingga mencapai 13,8 persen.

Dengan kenaikan rating, Dr. Romantic 3 menjadi drama Korea yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu.

Sebelumnya, pada penayangan perdana drama Korea Dr. Romantic 3 mendapatkan rating yang cukup tinggi sebesar 12,7 persen.

Mengutip dari Soompi, beberapa drama Korea yang tayang di hari sabtu berhasil menduduki peringkat tertinggi.

Di antaranya, drama Korea The Real Has Come! dan Doctor Cha.

Drama Korea The Real Has Come menjadi program yang paling banyak ditonton dengan rating 20,5 persen.

Sementara drama Korea Doctor Cha menempati posisi pertama, mendapatkan rating sebanyak 10,9 persen.

Meskipun ada beberapa drama Korea yang mendapatkan kenaikan rating, berbeda dengan drama Pandora: Beneath the Paradise dan Joseon Attorney.

Drama Korea Pandora: Beneath the Paradise mengalami penurunan dengan rating rata-rata 3,7 persen untuk dua episode terakhir.

Sedangkan drama Joseon Attorney mendapatkan rating nasional rata-rata 2,8 persen untuk malam itu.

Pemain drama Korea Dr. Romantic 3 (SBS/Soompi)

Tentang Drama Korea Dr. Romantic 3

Drama Korea Dr. Romantic 3 merupakan kelanjutan kisah dari season 1 dan kedua yang telah dirilis sebelumnya.

Drama Korea Dr. Romantic 3 tayang perdana pada 28 April 2023.