Lirik dan Terjemahan Lagu Tangerine Love - NCT Dream: You're My Favorite, Favorite, Favorite

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Tangerine Love (Favorite) yang dipopulerkan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik asuhan agensi SM Entertainment, NCT Dream merilis mini album keenamnya bertajuk Candy pada Desember 2022.

Lagu Tangerine Love (Favorite) merupakan single urutan ke-3 dalam mini album keenam milik NCT Dream itu.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Tangerine Love (Favorite) yang dilantunkan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Tangerine Love (Favorite) - NCT Dream

[Intro]

Neon naui tangerine love

Chan baram sok nae gyeote on

You're my favorite

Oh, you're my favorite, baby, oh

(Hey!) Oh

[Verse 1]

Geumse mam kkeute baeiji

Naui maeiri neoran saegeuro painted

Jiugo sipji aneun kkum, oh

Daldalhan basis

Seollem han gyeop arae sangkeumhan tasty deo

Gipsugi ppajyeodeuneun jung, ooh

[Pre-Chorus]

Chagawotdeon mame ttaseuhage beonjin

Every time my type

Every time my type

Every time my type

Baby girl, you're my type (Oh-oh-oh-oh-oh)

[Chorus]

Neon naui tangerine love (Oh, love)

Toktok teojimyeo nareul muldeullyeo

You're my favorite, favorite, favorite

You're my favorite, favorite, favorite

Dalkomhan tangerine love (Oh, love)

Hayan gyeoureul muldeullyeojwo, yeah

You're my favorite, favorite, favorite

You're my favorite, favorite, favorite, oh

[Verse 2]

Tungmyeongseureoun pyojeong nureumyeon

Saenggyeo bojogae useojwo

Like the full sun

Naegeman boyeojulkka

Gominhage doeji

Daldalhan geureon miso

Nuwo ibul arae

Neowaui mesijireul han jogakssik doesaegiji

Jeongsin charyeobomyeon hanbamiya, really?

Neo eomneun son teong bimyeon aswiwo kkwae mani

Hyangi jiteojineun bam neoreul geuryeo

[Pre-Chorus]

Natseon i gamjeongeul pume anabomyeon (Oh, anabomyeon)

Every time my type

Every time my type

Every time my type

Baby girl, you're my type (Oh-oh-oh-oh-oh)

[Chorus]

Neon naui tangerine love (Oh, love)

Toktok teojimyeo nareul muldeullyeo

You're my favorite, favorite, favorite (You're my favorite)

You're my favorite, favorite, favorite (You're my favorite)

Dalkomhan tangerine love (Oh, love)

Hayan gyeoureul muldeullyeojwo, yeah

You're my favorite, favorite, favorite (Yeah, you're my favorite, baby)

You're my favorite, favorite, favorite, oh

[Post-Chorus]

Dalkomhage ullineun tangerine love

Dajeonghage nareul nongnyeojwo neon

Hyanggeuthage peojineun tangerine love

You're my favorite, favorite, favorite

You're my favorite, favorite, favorite, oh

[Bridge]

Hambangnuni naeril gyeoul ending

Daeum gyejeoredo neoui soneul jabeul planning

Need your love, oh, oh

Bokjapan maeum yeorin sokkkaji gamssajulge promise

Neoegeman inneun orenjibit seollemin geol

Dangyeonhaji ana sigani heulleogado

Nuncheoreom nae ane

jakku nega naeryeowa, oh