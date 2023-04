WayV Cover Lagu It's Only Me - Kaleb J saat Fan Meeting di Indonesia, Hendrey Ungkap Kesulitan Ten

Hendrey ungkap kesulitan Ten saat boyband mereka, WayV menyanyikan lagu It's Only Me milik Kaleb J di acara fan meeting.

TRIBUNNEWS.COM - Boyband Korea Selatan, WayV menyanyikan lagu It's Only Me milik Kaleb J saat fan meeting di Indonesia.

WayV baru saja menyapa penggemarnya, WayZenNi Indonesia, kemarin, Sabtu (29/4/2023).

Dalam acara fan meeting itu, WayV menyanyikan lagu penyanyi Indonesia, Kaleb J yang berjudul It's Only Me.

Lima member WayV, Ten, Kun, Xiaojun, Yangyang, dan Hendrey secara bergantian menyanyikan bait lagu It's Only Me di atas panggung.

Dalam live Instagram bersama member WayV lainnya, Hendrey mengungkapkan kesulitan Ten saat berlatih menyanyikan lagu It's Only Me.

Hendrey menyebut Ten selalu melihat lirik It's Only Me saat latihan.

Pasalnya Ten khawatir salah mengucapkan lirik lagu tersebut.

Meski liriknya dikombinasikan dengan bahasa Inggris, beberapa bait lagu It's Only Me masih menggunakan kalimat bahasa Indonesia.

Ten menjadi salah satu member WayV yang mendapatkan porsi lirik bahasa Indonesia yang lebih banyak.

Saat live Instagram itu, Ten kembali menunjukkan kebolehannya menyanyikan lagu milik Kaleb J itu.

WayV nyanyikan lagu It's Only Me milik Kaleb J saat fan Meeting di Indonesia. (Tangkapan layar YouTube Ratih Retno Safitri)

"Sekalipun kau tak pernah perdulikan rasa ku~ ku takkan acuh~," senandung Ten, dikutip dari Twitter @@NCT_INDONESIA62, Minggu (30/4/2023).

Member lainnya, Kun, mengakui lagu It's Only Me cukup susah dinyanyikan olehnya.

"Tapi sejujurnya ini susah loh," timpal Kun.

Ten lalu meminta penilaian dari penonton live Instagram WayV untuk nyanyiannya itu.