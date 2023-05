Chord Gitar dan Lirik Lagu Ginio - GildCoustic: Aku Kelingan Sliramu, Medot Tresno Segampang Iku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Ginio yang dinyanyikan oleh GildCoustic.

Ginio merupakan single ketiga Gildcoustic.

Official Music Video Gino baru saja dirilis GildCoustic pada 28 April 2023 dan trending nomor 10 di YouTube hingga Senin (1/5/2023).

Chord Gitar Ginio GildCoustic

Intro : C -G/B Am..Em..

F D# G..

C Fm Em

aku.. kelingan sliramu..

Dm G C

medot tresno segampang iku..

F Fm Em

opo.. kowe uwes lali..

A Dm

marang sumpah sing mbok sanggupi

G

janji sing mbiyen

C D# G

jarene mbok tepati..

C Fm Em

opo.. pancen aku kleru..

Dm G C

opo wes nduwe sing luwih ko aku..

F Fm Em Am

aku lilo nompo tapi atiku ra trimo..

Dm G C

nyawang sliramu disanding wong liyo..

F G Em Am

kurangku opo njajal to kowe ngomongo

Dm G C E

masalah sepele ojo digawe dowo..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

F C Am

wes cukup aku mbok apusi..

Dm G C

dramamu wes cukup aku ngerti..

F G Em Am

elingo rasane atiku iki

Dm

matur sembah nuwun

G C

sampun nate nglarani..

Musik : Dm..Em..F G C..

D#..Dm..G#..G..

F G Em Am

kurangku opo njajal to kowe ngomongo

Dm G C E

masalah sepele ojo digawe dowo..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

F C Am

wes cukup aku mbok apusi..

Dm G C

dramamu wes cukup aku ngerti..

F G Em Am

elingo rasane atiku iki

Dm

matur sembah nuwun

G C

sampun nate nglarani..

Dm

matur sembah nuwun

G C Am

ninggal loro ning ati..

Dm

cerito ngene ki..

G C

ora bakal tak baleni..

Video Klip

(Tribunnews.com)