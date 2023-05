Lirik Lagu dan Terjemahan I'm Alive - Celine Dion: My Spirit Takes Flight

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan I'm Alive yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Lagu I'm Alive dirilis pada 15 Juni tahun 2004 dalam album A New Day, Live In Las Vegas.

Tembang I'm Alive memiliki genre musik pop berdurasi 4 menit 16 detik.

Diketahui lagu I'm Alive merupakan lagu Celine Dion yang paling banyak diputar.

Simak lirik lagu dan terjemahan I'm Alive yang dipopulerkan oleh Celine Dion dalam artikel berikut:

I get wings to fly

Aku punya sayap untuk terbang

Oh, oh ... I'm alive ... Yeah

Oh, oh ... Aku hidup ... yeah

When you call on me

Saat kau memanggilku

When I hear you breathe

Saat kudengar helaan nafasmu

I get wings to fly

Aku punya sayap untuk terbang

I feel that I'm alive

Aku merasa diriku hidup

When you look at me

Saat kau manatapku

I can touch the sky

(Serasa) sanggup kusentuh langit

I know that I'm alive

Aku tahu bahwa saya masih hidup