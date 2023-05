The Super Mario Bros. Movie Tembus 1 Miliar Dolar Jadi Film Pertama 2023 Raup Penghasilan Fantastis 

Poster The Super Mario Bros. Movie. The Super Mario Bros. Movie sukses meraup keuntungan fantastis, tembus 1 miliar dolar AS di box office global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The Super Mario Bros. Movie sukses meraup keuntungan fantastis.

Film yang diadaptasi dari video game Nintendo ini berhasil menembus 1 miliar dolar AS di box office global.

Hal ini sekaligus menjadi film pertama di 2023 yang mampu mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp14,7 triliun.

Dilansir dari Variety, Senin (1/5/2023), film The Super Mario Bros. Movie meraup pendapatan kotor sebesar 490 juta dolar AS atau sekitar Rp7,2 triliun setelah 26 hari penayangan di Amerika Utara.

Film tersebut juga memiliki performa yang baik secara internasional dengan mengantongi pendapatan kotor sebesar 532 juta dolar AS atau Rp7,8 triliun.

Dengan begitu, The Super Mario Bros. Movie menjadi film kelima yang mencapai 1 miliar dolar AS pasca pandemi.

Sebelumnya pencapaian ini diraih oleh Spider Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, dan Avatar: The Way of Water.

Cupilkan adegan film The Super Mario Bros. Movie. (istimewa Illumination)

The Super Mario Bros. Movie bercerita tentang petualangan Mario yang memasuki Kerajaan Jamur dan Luigi di dunia Dark Land.

Mario lalu berpetualang untuk menyelamatkan Luigi yang terjerumus ke dalam bahaya besar.

Petualangan Mario ini diwarnai dengan humor menggelitik yang dibawakan para karakternya.

https://variety.com/2023/film/news/super-mario-bros-movie-1-billion-box-office-milestone-1235598832/