TXT akan Gelar Konser di Jakarta pada Agustus 2023, Catat Tanggal dan Lokasinya

TRIBUNNEWS.COM - Boy grup Tomorrow X Together (TXT) akan menggelar konser di Jakarta pada 9 Agustus 2023, mendatang.

Melalui unggahan di Instagram @ime_indonesia, konser TXT kali ini mengangkat tema ACT: SWEET MIRAGE

Dalam unggahan tersebut, diinformasikan bahwa konser TXT akan digelar di Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

Masyarakat khususnya para penggemar diminta untuk memantau informasi lebih lanjut pada Instagram @ime_indonesia.

"TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAKARTA, on 9 August 2023 at Beach City International Stadium.

Indonesian MOA, please stay tune for more info!" tulis kererangan postingan.

Album Baru TXT Duduki Peringkat Pertama di Billboard 200

Beberapa waktu lalu, album terbaru TXT, yakni The Name Chapter: TEMPTATION menduduki puncak tangga lagu Billboard.

Mini album The Name Chapter: TEMPTATION telah memulai debutnya di nomor 1 pada tangga lagu Top 200 album terkenal.

Sebagai informasi, dalam sejarah, TXT adalah aktris kelima asal Korea yang pernah menduduki Billboard 200.

Sebelum TXT, artis K-Pop yang pernah menduduki Billboard 200 antara lain BTS, SuperM, Stray Kids, dan BLACKPINK.

Tomorrow X Together (TXT) akan menggelar konser pada 9 Agustus 2023 di Beach City International Stadium, Jakarta Utara. (Tangkapan layar Instagram @ime_indonesia)

Bahkan, album The Name Chapter: TEMPTATION berhasil mengalahkan album Midnights milik Taylor Swift.

Sebelumnya, Taylor Swift sempat menduduki peringkat pertama pada tangga lagu Billboard November lalu.

Diketahui, The Name Chapter: TEMPTATION berhasil memperoleh total 161.500 unit album menurut Luminate hingga 2 Februari 2023.